https://tr.sputniknews.com/20220804/kremlin-istanbulda-kurulan-tahil-mekanizmasinin-uzun-vadede-hizmet-verecegini-umuyoruz--1059500786.html

Kremlin: İstanbul'da kurulan tahıl mekanizmasının uzun vadede hizmet vereceğini umuyoruz

Kremlin: İstanbul'da kurulan tahıl mekanizmasının uzun vadede hizmet vereceğini umuyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tahılının ihracı için İstanbul'da kurulan mekanizmanın tek seferlik olmadığını ve uzun vadede hizmet vereceğini... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T14:35+0300

2022-08-04T14:35+0300

2022-08-04T15:24+0300

ukrayna krizi

dmitriy peskov

kremlin

tahıl

ukrayna

istanbul

soçi

recep tayyip erdoğan

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Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Bu tek seferlik bir mekanizma değil, söz konusu limanlarda biriken tahılın ihracını sağlamak için tasarlanan bir mekanizma. Dolayısıyla bu mekanizmanın etkili bir şekilde çalışmaya devam edeceğini umuyoruz" dedi. İstanbul anlaşmalarının en zor sorunların dahi tüm tarafların çıkarları dikkate alınarak çözülebileceğinin iyi bir örneği olduğunu kaydeden Peskov, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in oynadığı çok olumlu role ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat yaptığı büyük katkıya vurgu yaptı.'Putin ve Erdoğan, Soçi'de mekanizmanın verimliliğini değerlendirecek' Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Soçi'deki görüşmede, ilk tahıl yüklü gemi seferinin gerçekleştirilmesi ışığında tahıl mekanizmasının verimliliğini değerlendireceğini belirtti. Peskov, yarınki görüşmenin İstanbul anlaşmaları kapsamında kurulan mekanizmanın verimliliğini değerlendirmek için iyi bir fırsat olacağını kaydetti. 'Dağlık Karabağ meselesi de gündeme gelebilir' Peskov, Putin ve Erdoğan'ın yarın son günlerde gerilimin tırmandığı Dağlık Karabağ'daki durumu almasının dışlanmadığını ifade etti.'Yakın Rus-Ermeni temasları, Erivan'ın Rus barış gücüyle ilgili sorularını yanıtlama imkanı sunuyor' Peskov, Rusya ile Ermenistan arasındaki yakın temasların Karabağ'daki Rus barış gücünün faaliyetleriyle ilgili Erivan'ın aklında bulunan soruların yanıtlanmasına imkan sunduğunu söyledi. 'Çin'in Tayvan yakınındaki tatbikatları Pekin'in egemen hakkı' Bir soru üzerine Tayvan'da gerilimin suni olarak tırmandırıldığını ve bunun kimler tarafından yapıldığını çok iyi anladıklarını kaydeden Peskov, "Bu kesinlikle gereksiz bir ziyaret ve gereksiz bir provokasyondu. Tatbikatlar ise Çin'in egemen hakkı" diye konuştu.

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dmitriy peskov, kremlin, tahıl, ukrayna, istanbul, soçi, recep tayyip erdoğan