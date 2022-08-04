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https://tr.sputniknews.com/20220804/kremlin-putin-ve-erdogan-yarin-socideki-gorusmelerinin-ardindan-basin-toplantisi-duzenlemeyecek-1059510674.html
Kremlin: Putin ve Erdoğan, yarın Soçi’deki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenlemeyecek
Kremlin: Putin ve Erdoğan, yarın Soçi’deki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenlemeyecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Soçi’de gerçekleştirecekleri... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T18:00+0300
2022-08-04T18:00+0300
dünya
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
görüşme
soçi
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ve Erdoğan’ın yarın Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleştirecekleri görüşmeleri sonrasında basın toplantısı düzenleyip düzenlemeyecekleri sorusu üstüne, “Basın toplantısı düzenlenmesi, zaman açısından Türk tarafı için uygun olmayacak. Görüşmenin uzaması ihtimali var, Türk tarafınınsa geri dönmesi gerekecek” dedi.Peskov, yarınki görüşmenin içeriğine ilişkin Kremlin temsilcilerinin ve Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak’ın basına açıklama yapacağını ekledi.Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı’nın, Türk tarafının davetini değerlendirip Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlayıp planlamadığı sorusu karşısındaysa, “(Putin ve Erdoğan) yarın bir araya gelecekler ve temaslarının devamı konusunda da karara varacaklar” yanıtını verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220804/putin-erdogan-ile-yapacagi-gorusme-oncesi-guvenlik-konseyini-topladi-masada-daglik-karabag-vardi-1059509595.html
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vladimir putin, recep tayyip erdoğan, görüşme, soçi

Kremlin: Putin ve Erdoğan, yarın Soçi’deki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenlemeyecek

18:00 04.08.2022
© Fotoğraf : Türkiye CumhurbaşkanlığıCumhurbaşkanı Erdoğan, Rus mevkidaşı Putin ile birlikte
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus mevkidaşı Putin ile birlikte - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© Fotoğraf : Türkiye Cumhurbaşkanlığı
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Soçi’de gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenlemeyeceklerini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ve Erdoğan’ın yarın Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleştirecekleri görüşmeleri sonrasında basın toplantısı düzenleyip düzenlemeyecekleri sorusu üstüne, “Basın toplantısı düzenlenmesi, zaman açısından Türk tarafı için uygun olmayacak. Görüşmenin uzaması ihtimali var, Türk tarafınınsa geri dönmesi gerekecek” dedi.
Peskov, yarınki görüşmenin içeriğine ilişkin Kremlin temsilcilerinin ve Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak’ın basına açıklama yapacağını ekledi.
Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı’nın, Türk tarafının davetini değerlendirip Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlayıp planlamadığı sorusu karşısındaysa, “(Putin ve Erdoğan) yarın bir araya gelecekler ve temaslarının devamı konusunda da karara varacaklar” yanıtını verdi.
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