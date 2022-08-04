https://tr.sputniknews.com/20220804/kremlin-putin-ve-erdogan-yarin-socideki-gorusmelerinin-ardindan-basin-toplantisi-duzenlemeyecek-1059510674.html

Kremlin: Putin ve Erdoğan, yarın Soçi’deki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenlemeyecek

Kremlin: Putin ve Erdoğan, yarın Soçi’deki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenlemeyecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Soçi’de gerçekleştirecekleri... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T18:00+0300

2022-08-04T18:00+0300

2022-08-04T18:00+0300

dünya

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

görüşme

soçi

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ve Erdoğan’ın yarın Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleştirecekleri görüşmeleri sonrasında basın toplantısı düzenleyip düzenlemeyecekleri sorusu üstüne, “Basın toplantısı düzenlenmesi, zaman açısından Türk tarafı için uygun olmayacak. Görüşmenin uzaması ihtimali var, Türk tarafınınsa geri dönmesi gerekecek” dedi.Peskov, yarınki görüşmenin içeriğine ilişkin Kremlin temsilcilerinin ve Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak’ın basına açıklama yapacağını ekledi.Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı’nın, Türk tarafının davetini değerlendirip Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlayıp planlamadığı sorusu karşısındaysa, “(Putin ve Erdoğan) yarın bir araya gelecekler ve temaslarının devamı konusunda da karara varacaklar” yanıtını verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220804/putin-erdogan-ile-yapacagi-gorusme-oncesi-guvenlik-konseyini-topladi-masada-daglik-karabag-vardi-1059509595.html

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vladimir putin, recep tayyip erdoğan, görüşme, soçi