Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220804/kuzey-kore-abd-ve-bati-savas-suclarinin-bedelini-odeyecekleri-hesap-gununun-gelecegini-unutmamali-1059490078.html
Kuzey Kore: ABD ve Batı, savaş suçlarının bedelini ödeyecekleri hesap gününün geleceğini unutmamalı
Kuzey Kore: ABD ve Batı, savaş suçlarının bedelini ödeyecekleri hesap gününün geleceğini unutmamalı
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ve Batılı ülkelerin tüm dünyada sivillere yönelik soykırım da dahil olmak üzere insan hakları... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T10:33+0300
2022-08-04T10:33+0300
dünya
abd
kuzey kore
el kaide
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/1044036868_53:0:1200:645_1920x0_80_0_0_877e202c43bf0560389a2abd295a39a0.jpg
ABD'nin El Kaide lideri Eymen el-Zevahiri'yi Afganistan'da gerçekleştirdiği hava saldırısıyla öldürdüğünü duyurmasının ardından Kuzey Kore'den açıklama geldi.Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'son zamanlarda ABD ve müttefikleri tarafından Afganistan'da işlenen insanlığa karşı suç eylemlerinin, uluslararası toplumun büyük bir şaşkınlık ve kızgınlığı eşliğinde birbiri ardına gün ışığına çıkarıldığı' belirtildi. ABD'nin yanı sıra İngiliz kuvvetlerinin de Afganistan'da insan hakkı ihlallerine imza attığı vurgulanan açıklamada, "ABD ve Batılı ülkelerin tüm dünyada sivillere yönelik soykırım da dahil olmak üzere açık insan hakları ihlalleri yaptıkları bilinen bir gerçektir" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca, 'Mart 2019'da Suriye'de bir köye hava saldırıları düzenleyen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca sivili katleden ABD Silahlı Kuvvetleri'nin vahşeti örtbas etmek için bölgeyi buldozerle doldurduğu' kaydedilerek uluslararası kamuoyunun söz konusu olayı hala hatırladığı kaydedildi.'ABD, 48 binden fazla masum sivili öldürdü'ABD'yi hedef alan 11 Eylül saldırılarına da değinilen açıklamada, saldırılardan bu yana ABD'nin, Afganistan, Irak, Suriye ve diğer ülkelerde 90 binden fazla hava saldırısı düzenleyerek kadın ve çocuklar da dahil 48 binden fazla masum sivili öldürdüğü öne sürüldü.ABD'deki insan hakları ihlallerine dair iddialara da yer verilerek, "ABD Guantanamo hapishanesi ve diğer birçok benzer merkezi, masum insanları yasa dışı bir şekilde gözaltına aldıktan sonra onlara barbarca işkence yapma niyetiyle kurdu. Bu merkezler o kadar ağır insan hakları ihlallerinin yuvası haline geldi ki bize 2. Dünya Savaşı sırasında kurulan Nazi toplama kamplarını hatırlatıyor" değerlendirmesi yer aldı.'ABD ve Batı hesap verecek'Açıklamada, ABD ve Batı'nın demokrasi ve insan hakları kisvesi altında masum barışçıl insanları tarifsiz acılar ve tedavisi imkansız yaralarla baş başa bırakan korkunç insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiği savunularak, "İnsanlığa karşı suçlarda zaman aşımı olmaz. ABD ve Batı, savaş suçlarının bedelini ağır ödeyecekleri hesap gününün kesinlikle geleceğini unutmamalıdır" denildi.
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/1044036868_257:0:1117:645_1920x0_80_0_0_af5cd6e471eabcf3ff6f3e41beebbbf1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, kuzey kore, el kaide

Kuzey Kore: ABD ve Batı, savaş suçlarının bedelini ödeyecekleri hesap gününün geleceğini unutmamalı

10:33 04.08.2022
© REUTERS / Kim Kyung-HoonKuzey Kore - ABD - bayrak
Kuzey Kore - ABD - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Abone olTelegram
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ve Batılı ülkelerin tüm dünyada sivillere yönelik soykırım da dahil olmak üzere insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiği ifade edilerek, "ABD ve Batı, savaş suçlarının bedelini ağır ödeyecekleri hesap gününün kesinlikle geleceğini unutmamalıdır" denildi.
ABD'nin El Kaide lideri Eymen el-Zevahiri'yi Afganistan'da gerçekleştirdiği hava saldırısıyla öldürdüğünü duyurmasının ardından Kuzey Kore'den açıklama geldi.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'son zamanlarda ABD ve müttefikleri tarafından Afganistan'da işlenen insanlığa karşı suç eylemlerinin, uluslararası toplumun büyük bir şaşkınlık ve kızgınlığı eşliğinde birbiri ardına gün ışığına çıkarıldığı' belirtildi. ABD'nin yanı sıra İngiliz kuvvetlerinin de Afganistan'da insan hakkı ihlallerine imza attığı vurgulanan açıklamada, "ABD ve Batılı ülkelerin tüm dünyada sivillere yönelik soykırım da dahil olmak üzere açık insan hakları ihlalleri yaptıkları bilinen bir gerçektir" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, 'Mart 2019'da Suriye'de bir köye hava saldırıları düzenleyen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca sivili katleden ABD Silahlı Kuvvetleri'nin vahşeti örtbas etmek için bölgeyi buldozerle doldurduğu' kaydedilerek uluslararası kamuoyunun söz konusu olayı hala hatırladığı kaydedildi.

'ABD, 48 binden fazla masum sivili öldürdü'

ABD'yi hedef alan 11 Eylül saldırılarına da değinilen açıklamada, saldırılardan bu yana ABD'nin, Afganistan, Irak, Suriye ve diğer ülkelerde 90 binden fazla hava saldırısı düzenleyerek kadın ve çocuklar da dahil 48 binden fazla masum sivili öldürdüğü öne sürüldü.
ABD'deki insan hakları ihlallerine dair iddialara da yer verilerek, "ABD Guantanamo hapishanesi ve diğer birçok benzer merkezi, masum insanları yasa dışı bir şekilde gözaltına aldıktan sonra onlara barbarca işkence yapma niyetiyle kurdu. Bu merkezler o kadar ağır insan hakları ihlallerinin yuvası haline geldi ki bize 2. Dünya Savaşı sırasında kurulan Nazi toplama kamplarını hatırlatıyor" değerlendirmesi yer aldı.

'ABD ve Batı hesap verecek'

Açıklamada, ABD ve Batı'nın demokrasi ve insan hakları kisvesi altında masum barışçıl insanları tarifsiz acılar ve tedavisi imkansız yaralarla baş başa bırakan korkunç insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiği savunularak, "İnsanlığa karşı suçlarda zaman aşımı olmaz. ABD ve Batı, savaş suçlarının bedelini ağır ödeyecekleri hesap gününün kesinlikle geleceğini unutmamalıdır" denildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала