https://tr.sputniknews.com/20220804/kuzey-kore-abd-ve-bati-savas-suclarinin-bedelini-odeyecekleri-hesap-gununun-gelecegini-unutmamali-1059490078.html

Kuzey Kore: ABD ve Batı, savaş suçlarının bedelini ödeyecekleri hesap gününün geleceğini unutmamalı

Kuzey Kore: ABD ve Batı, savaş suçlarının bedelini ödeyecekleri hesap gününün geleceğini unutmamalı

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ve Batılı ülkelerin tüm dünyada sivillere yönelik soykırım da dahil olmak üzere insan hakları... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T10:33+0300

2022-08-04T10:33+0300

2022-08-04T10:33+0300

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ABD'nin El Kaide lideri Eymen el-Zevahiri'yi Afganistan'da gerçekleştirdiği hava saldırısıyla öldürdüğünü duyurmasının ardından Kuzey Kore'den açıklama geldi.Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'son zamanlarda ABD ve müttefikleri tarafından Afganistan'da işlenen insanlığa karşı suç eylemlerinin, uluslararası toplumun büyük bir şaşkınlık ve kızgınlığı eşliğinde birbiri ardına gün ışığına çıkarıldığı' belirtildi. ABD'nin yanı sıra İngiliz kuvvetlerinin de Afganistan'da insan hakkı ihlallerine imza attığı vurgulanan açıklamada, "ABD ve Batılı ülkelerin tüm dünyada sivillere yönelik soykırım da dahil olmak üzere açık insan hakları ihlalleri yaptıkları bilinen bir gerçektir" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca, 'Mart 2019'da Suriye'de bir köye hava saldırıları düzenleyen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca sivili katleden ABD Silahlı Kuvvetleri'nin vahşeti örtbas etmek için bölgeyi buldozerle doldurduğu' kaydedilerek uluslararası kamuoyunun söz konusu olayı hala hatırladığı kaydedildi.'ABD, 48 binden fazla masum sivili öldürdü'ABD'yi hedef alan 11 Eylül saldırılarına da değinilen açıklamada, saldırılardan bu yana ABD'nin, Afganistan, Irak, Suriye ve diğer ülkelerde 90 binden fazla hava saldırısı düzenleyerek kadın ve çocuklar da dahil 48 binden fazla masum sivili öldürdüğü öne sürüldü.ABD'deki insan hakları ihlallerine dair iddialara da yer verilerek, "ABD Guantanamo hapishanesi ve diğer birçok benzer merkezi, masum insanları yasa dışı bir şekilde gözaltına aldıktan sonra onlara barbarca işkence yapma niyetiyle kurdu. Bu merkezler o kadar ağır insan hakları ihlallerinin yuvası haline geldi ki bize 2. Dünya Savaşı sırasında kurulan Nazi toplama kamplarını hatırlatıyor" değerlendirmesi yer aldı.'ABD ve Batı hesap verecek'Açıklamada, ABD ve Batı'nın demokrasi ve insan hakları kisvesi altında masum barışçıl insanları tarifsiz acılar ve tedavisi imkansız yaralarla baş başa bırakan korkunç insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiği savunularak, "İnsanlığa karşı suçlarda zaman aşımı olmaz. ABD ve Batı, savaş suçlarının bedelini ağır ödeyecekleri hesap gününün kesinlikle geleceğini unutmamalıdır" denildi.

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abd, kuzey kore, el kaide