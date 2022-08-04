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Marmaris’te iki tekne çarpıştı: Bir can kaybı
Marmaris’te iki tekne çarpıştı: Bir can kaybı
Muğla Marmaris'ta teknelerin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
marmaris
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistlerin bulunduğu sürat teknesi ile dolmuş teknenin çarpışması sonucu 1 İngiliz turist yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.Siteler Mahallesi Uzunyalı bölgesinde faaliyet gösteren su sporları istasyonuna ait sürat teknesi Marmaris-Turunç Mahallesi seferini yapan dolmuş tekneyle çarpıştı.Çarpışma sonucu sürat teknesinde bulunan İngiliz vatandaşı A.C. hayatını kaybetti. Teknelerde bulunan 5 kişi de yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılırken İngiliz turistin cenazesi Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki ön otopsi yapıldıktan sonra Muğla Adli Tıp Kurumuna götürülecek.Marmaris Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı olay yeri inceleme ekipleri su sporlarını istasyonuna çekilen sürat teknesinde ve kaza yerinde körfezde alargada bekletilen dolmuş teknede incelemede bulundu.
türkiye
marmaris
muğla
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marmaris, muğla

Marmaris’te iki tekne çarpıştı: Bir can kaybı

19:44 04.08.2022 (güncellendi: 19:49 04.08.2022)
© İHA / GÜLDEMET KIZIL-Muğla’da teknelerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Muğla’da teknelerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© İHA / GÜLDEMET KIZIL-
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Muğla Marmaris'ta teknelerin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistlerin bulunduğu sürat teknesi ile dolmuş teknenin çarpışması sonucu 1 İngiliz turist yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Siteler Mahallesi Uzunyalı bölgesinde faaliyet gösteren su sporları istasyonuna ait sürat teknesi Marmaris-Turunç Mahallesi seferini yapan dolmuş tekneyle çarpıştı.
Çarpışma sonucu sürat teknesinde bulunan İngiliz vatandaşı A.C. hayatını kaybetti. Teknelerde bulunan 5 kişi de yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılırken İngiliz turistin cenazesi Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki ön otopsi yapıldıktan sonra Muğla Adli Tıp Kurumuna götürülecek.
Marmaris Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı olay yeri inceleme ekipleri su sporlarını istasyonuna çekilen sürat teknesinde ve kaza yerinde körfezde alargada bekletilen dolmuş teknede incelemede bulundu.
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