https://tr.sputniknews.com/20220804/marmariste-iki-tekne-carpisti-bir-can-kaybi-1059515628.html

Marmaris’te iki tekne çarpıştı: Bir can kaybı

Marmaris’te iki tekne çarpıştı: Bir can kaybı

Muğla Marmaris'ta teknelerin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T19:44+0300

2022-08-04T19:44+0300

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türkiye

marmaris

muğla

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde turistlerin bulunduğu sürat teknesi ile dolmuş teknenin çarpışması sonucu 1 İngiliz turist yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.Siteler Mahallesi Uzunyalı bölgesinde faaliyet gösteren su sporları istasyonuna ait sürat teknesi Marmaris-Turunç Mahallesi seferini yapan dolmuş tekneyle çarpıştı.Çarpışma sonucu sürat teknesinde bulunan İngiliz vatandaşı A.C. hayatını kaybetti. Teknelerde bulunan 5 kişi de yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılırken İngiliz turistin cenazesi Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki ön otopsi yapıldıktan sonra Muğla Adli Tıp Kurumuna götürülecek.Marmaris Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı olay yeri inceleme ekipleri su sporlarını istasyonuna çekilen sürat teknesinde ve kaza yerinde körfezde alargada bekletilen dolmuş teknede incelemede bulundu.

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marmaris, muğla