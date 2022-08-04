https://tr.sputniknews.com/20220804/maske-uyarisinda-bulunan-doktora-saldiri-1059487348.html
'Maske' uyarısında bulunan doktora saldırı
'Maske' uyarısında bulunan doktora saldırı
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde görevli Dr. Fatıma Bostan (29), muayene ettiği çocuğun yanındaki babası Vedat O.'yu (46)... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T07:36+0300
2022-08-04T07:36+0300
2022-08-04T07:37+0300
türkiye
doktor
darp
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Merkez Yıldırım ilçesi Yüksek İhtisas eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çocuk acil servisinde görevli Doktor Fatıma Bostan, iddiaya göre, çocuğunu muayeneye getiren Vedat O.'yu maske takması yönünde uyardı. Ancak Vedat O., maske takmayı reddederek, çocuğunun tedavisinin yapılmasını istedi. Doktor Bostan’ın bir kez daha uyarması üzerine sesini yükselten Vedat O.'yu hastane güvenliği sakinleştirmeye çalışırken, durum polis ekiplerine bildirildi.Doktora saldırmaya çalışan baba, "Benim çocuğuma bakacaksın" diyerek Bostan'ı tehdit etti. Diğer doktorlar ve hastane güvenliği tarafından odadan çıkarılan Vedat O., güçlükle sakinleştirildi.Dr. Fatıma Bostan saldırgandan şikayetçi olurken, Vedat O., polis ekiplerince gözaltına alındı.
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doktor, darp
'Maske' uyarısında bulunan doktora saldırı
07:36 04.08.2022 (güncellendi: 07:37 04.08.2022) Abone ol
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde görevli Dr. Fatıma Bostan (29), muayene ettiği çocuğun yanındaki babası Vedat O.'yu (46) maske takması yönünde uyarınca, saldırıya uğradı. Baba, "Çocuğuma bakacaksın" diyerek Bostan'a saldırmaya çalışırken, doktoru mesai arkadaşları kurtardı.
Merkez Yıldırım ilçesi Yüksek İhtisas eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çocuk acil servisinde görevli Doktor Fatıma Bostan, iddiaya göre, çocuğunu muayeneye getiren Vedat O.'yu maske takması yönünde uyardı. Ancak Vedat O., maske takmayı reddederek, çocuğunun tedavisinin yapılmasını istedi. Doktor Bostan’ın bir kez daha uyarması üzerine sesini yükselten Vedat O.'yu hastane güvenliği sakinleştirmeye çalışırken, durum polis ekiplerine bildirildi.
Doktora saldırmaya çalışan baba, "Benim çocuğuma bakacaksın" diyerek Bostan'ı tehdit etti. Diğer doktorlar ve hastane güvenliği tarafından odadan çıkarılan Vedat O., güçlükle sakinleştirildi.
Dr. Fatıma Bostan saldırgandan şikayetçi olurken, Vedat O., polis ekiplerince gözaltına alındı.