Meksika’da eylem yapan temizlik işçileri, belediye binasını çöple doldurdu
00:38 04.08.2022 (güncellendi: 00:41 04.08.2022)
© İHAMeksika’da eylem yapan temizlik işçileri, belediye binasını çöple doldurdu
© İHA
Meksika’da Oaxaca eyaletinin başkentinde yerel yönetimi protesto eden temizlik işçileri, belediye binasının içini ve dışını çöple doldurdu.
Meksika’nın Oaxaca eyaletinin başkenti Oaxaca de Juarez'de temizlik işçileri, belediye binasının içini ve dışını çöple doldurdu, belediye çevresindeki yolları da çöp kamyonlarıyla trafiğe kapattı.
Temizlik işçilerinin bağlı olduğu özel çöp toplama şirketleri yaptıkları ortak açıklamada, yetkililerin topladıkları çöpleri belediye çöplüğüne atmalarını yasaklaması üzerine protesto kararı aldıklarını bildirdi.
Temizlik işçileri, topladıkları çöpleri atacak yerleri kalmadığı için belediye binasına attıklarını ifade ederek, sorunla ilgili yetkililerle diyalog kurmayı istediklerini ve yetkililerden cevap gelmedikçe de belediye binasının çevresindeki ablukanın devam edeceğini aktardı.
Temizlik işçileri, topladıkları çöpleri atacak yerleri kalmadığı için belediye binasına attıklarını ifade ederek, sorunla ilgili yetkililerle diyalog kurmayı istediklerini ve yetkililerden cevap gelmedikçe de belediye binasının çevresindeki ablukanın devam edeceğini aktardı.
💢Se pasan los del #Catem— AL ROJO VIVO (@LocutorAlejo) August 3, 2022
Un cuadro que no habíamos visto, la basura dentro del mismo palacio municipal de Oaxaca de Juárez
Exigen les abran el basurero de Zaachila para sus carros particulares 😮 pic.twitter.com/3pciDz7vKn
Oaxaca de Juarez Belediyesi ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, yönetimin protesto yapan temizlik işçilerinin taleplerini karşılayacak durumda olmadığını belirterek, yapılan eylemlerin halk sağlığını tehdit etmesi durumunda kanunlar çerçevesinde müdahale edileceğini bildirdi.