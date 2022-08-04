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Meksika’da eylem yapan temizlik işçileri, belediye binasını çöple doldurdu
Meksika’da eylem yapan temizlik işçileri, belediye binasını çöple doldurdu
Meksika’da Oaxaca eyaletinin başkentinde yerel yönetimi protesto eden temizlik işçileri, belediye binasının içini ve dışını çöple doldurdu. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T00:38+0300
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belediye
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Meksika’nın Oaxaca eyaletinin başkenti Oaxaca de Juarez'de temizlik işçileri, belediye binasının içini ve dışını çöple doldurdu, belediye çevresindeki yolları da çöp kamyonlarıyla trafiğe kapattı. Temizlik işçilerinin bağlı olduğu özel çöp toplama şirketleri yaptıkları ortak açıklamada, yetkililerin topladıkları çöpleri belediye çöplüğüne atmalarını yasaklaması üzerine protesto kararı aldıklarını bildirdi. Temizlik işçileri, topladıkları çöpleri atacak yerleri kalmadığı için belediye binasına attıklarını ifade ederek, sorunla ilgili yetkililerle diyalog kurmayı istediklerini ve yetkililerden cevap gelmedikçe de belediye binasının çevresindeki ablukanın devam edeceğini aktardı. Oaxaca de Juarez Belediyesi ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, yönetimin protesto yapan temizlik işçilerinin taleplerini karşılayacak durumda olmadığını belirterek, yapılan eylemlerin halk sağlığını tehdit etmesi durumunda kanunlar çerçevesinde müdahale edileceğini bildirdi.
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meksika, çöp, belediye

Meksika’da eylem yapan temizlik işçileri, belediye binasını çöple doldurdu

00:38 04.08.2022 (güncellendi: 00:41 04.08.2022)
© İHAMeksika’da eylem yapan temizlik işçileri, belediye binasını çöple doldurdu
Meksika’da eylem yapan temizlik işçileri, belediye binasını çöple doldurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© İHA
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Meksika’da Oaxaca eyaletinin başkentinde yerel yönetimi protesto eden temizlik işçileri, belediye binasının içini ve dışını çöple doldurdu.
Meksika’nın Oaxaca eyaletinin başkenti Oaxaca de Juarez'de temizlik işçileri, belediye binasının içini ve dışını çöple doldurdu, belediye çevresindeki yolları da çöp kamyonlarıyla trafiğe kapattı.
Temizlik işçilerinin bağlı olduğu özel çöp toplama şirketleri yaptıkları ortak açıklamada, yetkililerin topladıkları çöpleri belediye çöplüğüne atmalarını yasaklaması üzerine protesto kararı aldıklarını bildirdi.

Temizlik işçileri, topladıkları çöpleri atacak yerleri kalmadığı için belediye binasına attıklarını ifade ederek, sorunla ilgili yetkililerle diyalog kurmayı istediklerini ve yetkililerden cevap gelmedikçe de belediye binasının çevresindeki ablukanın devam edeceğini aktardı.
Oaxaca de Juarez Belediyesi ise olayla ilgili yaptığı açıklamada, yönetimin protesto yapan temizlik işçilerinin taleplerini karşılayacak durumda olmadığını belirterek, yapılan eylemlerin halk sağlığını tehdit etmesi durumunda kanunlar çerçevesinde müdahale edileceğini bildirdi.
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