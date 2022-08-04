https://tr.sputniknews.com/20220804/mersindeki-orman-yangini-ikinci-gununde-1059488990.html

Mersin'deki orman yangını ikinci gününde: Arazi koşulları yangınla mücadeleyi zorlaştırıyor

Mersin'deki orman yangını ikinci gününde: Arazi koşulları yangınla mücadeleyi zorlaştırıyor

Mersin'de dün başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Alevlerle mücadele, arazi koşulları nedeniyle güçlükle yürütülüyor. 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T09:51+0300

2022-08-04T09:51+0300

2022-08-04T09:52+0300

türkiye

orman

orman yangını

mersin

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Mersin'de Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasında kalan Topaşır mevkiinde 3 Ağustos'ta akşam saatlerinde orman yangını çıktı.Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa süre içinde büyüdü.İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü harekete geçti. Çok sayıda ekiple söndürme çalışması başlatıldı.Hava kararana kadar 6 helikopter de çalışmalara destek verdi.Sarp arazi yapısı nedeniyle alevlere güçlükle müdahale ediliyor. Ekipler, zorlu arazi koşullarında ilerlemeye çalışıyor. Aynı bölgede, 24 Temmuz'da da orman yangını çıkmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220731/burdurda-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-baslatildi-1059345567.html

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orman, orman yangını, mersin