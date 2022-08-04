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Mersin'deki orman yangını ikinci gününde: Arazi koşulları yangınla mücadeleyi zorlaştırıyor
Mersin'deki orman yangını ikinci gününde: Arazi koşulları yangınla mücadeleyi zorlaştırıyor
Mersin'de dün başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Alevlerle mücadele, arazi koşulları nedeniyle güçlükle yürütülüyor. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T09:51+0300
2022-08-04T09:52+0300
türkiye
orman
orman yangını
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Mersin'de Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasında kalan Topaşır mevkiinde 3 Ağustos'ta akşam saatlerinde orman yangını çıktı.Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa süre içinde büyüdü.İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü harekete geçti. Çok sayıda ekiple söndürme çalışması başlatıldı.Hava kararana kadar 6 helikopter de çalışmalara destek verdi.Sarp arazi yapısı nedeniyle alevlere güçlükle müdahale ediliyor. Ekipler, zorlu arazi koşullarında ilerlemeye çalışıyor. Aynı bölgede, 24 Temmuz'da da orman yangını çıkmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220731/burdurda-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-baslatildi-1059345567.html
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orman, orman yangını, mersin

Mersin'deki orman yangını ikinci gününde: Arazi koşulları yangınla mücadeleyi zorlaştırıyor

09:51 04.08.2022 (güncellendi: 09:52 04.08.2022)
© AAMersin'deki orman yangını ikinci gününde
Mersin'deki orman yangını ikinci gününde - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© AA
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Mersin'de dün başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Alevlerle mücadele, arazi koşulları nedeniyle güçlükle yürütülüyor.
Mersin'de Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasında kalan Topaşır mevkiinde 3 Ağustos'ta akşam saatlerinde orman yangını çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa süre içinde büyüdü.
İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü harekete geçti. Çok sayıda ekiple söndürme çalışması başlatıldı.
Hava kararana kadar 6 helikopter de çalışmalara destek verdi.
Sarp arazi yapısı nedeniyle alevlere güçlükle müdahale ediliyor. Ekipler, zorlu arazi koşullarında ilerlemeye çalışıyor. Aynı bölgede, 24 Temmuz'da da orman yangını çıkmıştı.
Burdur’un Buçak ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
TÜRKİYE
Burdur’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başlatıldı
31 Temmuz, 19:43
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