https://tr.sputniknews.com/20220804/mide-kucultme-ameliyati-oldu-iki-ay-sonra-kan-kusarak-hayatini-kaybetti-1059502736.html

Mide küçültme ameliyatı oldu, iki ay sonra kan kusarak hayatını kaybetti

Mide küçültme ameliyatı oldu, iki ay sonra kan kusarak hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’da mide küçültme ameliyatı olan 52 yaşındaki kadın yaklaşık 2 ay sonra kan kusarak hayatını kaybetti. Ağzıyla birlikte boşaltım sisteminde... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T15:16+0300

2022-08-04T15:16+0300

2022-08-04T15:36+0300

türkiye

mide

iç kanama

ölüm

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Serpil Aydemir mide küçültme ameliyatı için Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi’ne (AFSÜ) başvurdu. 2 çocuk annesi Aydemir’in ameliyatı hastane Genel Cerrahi Servisi’nde yapıldı. Ancak ameliyattan 2 gün sonra taburcu edilen kadın evine gönderildikten sonra rahatsızlanınca tekrar hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 2 ay yoğun bakımda kalan 52 yaşındaki Aydemir, sonrasında yaşanan iç kanama sonrası hayatını kaybetti. Aydemir Emirdağ ilçesinde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.‘Teyzem hastaneden çıktıktan 3 gün sonra evinde fenalaşıyor’Mide küçültme ameliyatından ölüme giden olayla ilgili İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulunan kadının yeğeni Gökhan Kocaman, ameliyat için teyzesi Serpil Aydemir’i doktorun ikna ettiğini öne sürdü:“Teyzem mide küçültme ameliyatı için hastaneye başvurdu. Doktor teyzemi ikna etti ameliyat için ve süreç buradan başladı. Ondan sonra teyzeme ameliyat tetkikleri yapılıyor ve teyzem iltihaplı romatizması olduğunu söylüyor ama doktor bunun ameliyata bir engel olmadığını söyledi. Daha sonra teyzem ameliyat oldu ve ameliyattan 2 gün sonra hastaneden çıktı. Çıktıktan 3 gün sonra evinde fenalaşıyor. Çocukları ile birlikte hastaneye gidiyor ama orada ilk müdahale yapılmıyor. Teyzem bekletildikten ve bayıldıktan sonra ilk müdahale yapılıyor. Ondan sonra teyzemi yoğun bakıma aldılar.”‘Doktor bana hitaben ‘O dangalak ne biliyor da götürüyor’ dedi’Yaşanan süreçte teyzesinin yoğun bakımda yaklaşık 2 ay kaldığını belirten Kocaman iddialarını şöyle sürdürdü:‘Ağzından, alt kısmından ve arka kısmından pıhtı gibi neredeyse bir kova kan çıktı’Teyzesinin yoğun bakımdan çıkıp evine gönderildikten sonra ağzıyla birlikte boşaltım sisteminden kanama geçirdiğini belirten Kocaman, “Teyzem yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya çıkardılar. Doktor ne dediyse bir hepsine harfiyen yerine getirdik. Birkaç gün sonra doktor ‘durumu iyi, artık hiçbir riski yok’ dedi. Daha sonra bizden oksijen makinesi istedi bizde aldık. Ondan sonra doktor teyzemi taburcu etti. 3 gün sonra teyzem tekrar rahatsızlandı. Bu sefer ki rahatsızlığında ağzından, alt kısmından ve arka kısmından pıhtı gibi neredeyse bir kova kan çıktı. Biz bu defa Emirdağ Devlet Hastanesine gittik. Oradaki doktor teyzemin iç kanama geçirdiğini söyleyerek ameliyat olduğu hastane olan AFSÜ’ye naklini gerçekleştirdi” dedi.Vücudunun büyük bir kısmı kanlar içinde kaldıKonuyu yargıya taşıyacaklarını ve hastane ile birlikte doktordan şikayetçi olacaklarını dile getiren Kocaman, “Teyzem hastaneye ulaştıktan sonra saatlerce bekletildi, gece yoğun bakıma alındı ve birkaç saat sonra bizi telefon ile arayarak hastamızın vefat ettiği belirtildi. Biz bu konunun araştırılmasını, hukuk önünde, adalet önünde yapılması gerekenlerin yapılmasını istiyoruz. Gerçekten bir hukuk devletinde yaşıyorsak konunun araştırılmasını yetkililerden istiyoruz” dedi.Öte yandan, Serpil Aydemir’in ölmeden birkaç saat önce iç kanama geçirirken yakınları tarafından çekilen ve vücudunun büyük bir kısmının kanlar içinde kaldığı görüntü ise görenlerin içini sızlattı.Konuyla ilgili bilgisine başvurulan hastane yönetimi ise konunun gereken birimlere iletildiğini ve değerlendirme sürecinin devam ettiği yönünde bilgi verdi.

https://tr.sputniknews.com/20211226/daily-mail-turkiyede-bazi-klinikler-16-yasinda-cocuklara-mide-kucultme-ameliyati-tuzagi-kuruyor-1052137345.html

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mide, iç kanama, ölüm