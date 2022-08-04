https://tr.sputniknews.com/20220804/nijeryada-tum-tren-seferleri-durduruldu-1059485856.html

Nijerya'da tüm tren seferleri durduruldu

Nijerya'da tüm tren seferleri durduruldu

Nijerya'da artan güvenlik sorunları nedeniyle ülkedeki tüm tren seferlerinin durdurulduğu bildirildi. 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T04:18+0300

2022-08-04T04:18+0300

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Nijerya Demir Yolu Şirketi (NRC) Müdürü Fidet Okhiria, yaptığı açıklamada, Kogi eyaletine bağlı Ajaokuta tren istasyonunda bulunan yolcuların silahlı kişilerin saldırısına uğradığını belirtti.Okhiria, ülkede artan güvenlik sorunları nedeniyle tüm tren seferlerinin bir sonraki emre kadar askıya alındığını ifade etti.Kaduna tren istasyonuna düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybettiTeröristler, 28 Mart akşamı Rigasa Tren İstasyonu'nda yolcu trenine bombalı saldırı düzenlemiş, başkent Abuja ile Kaduna arasında tren seferleri geçici olarak durdurulmuştu.Bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 46 kişi yaralanmıştı.Hükümet, saldırının ardından kaçırılan 170 kişinin kurtarıldığını, 146 kişinin ise kayıp olduğunu bildirmişti.Bölgede daha önce saldırıda kaçırılanlardan 18'i kurtarılmıştı.Nijerya ordusu, düzenlediği operasyonlarla 34 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220705/nijeryada-ham-petrol-hirsizligi-ulkeyi-6-ayda-14-milyar-dolar-zarara-soktu-1058317462.html

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nijerya, saldırı, tren, sefer, güvenlik