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https://tr.sputniknews.com/20220804/nijeryada-tum-tren-seferleri-durduruldu-1059485856.html
Nijerya'da tüm tren seferleri durduruldu
Nijerya'da tüm tren seferleri durduruldu
Nijerya'da artan güvenlik sorunları nedeniyle ülkedeki tüm tren seferlerinin durdurulduğu bildirildi. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T04:18+0300
2022-08-04T04:18+0300
dünya
nijerya
saldırı
tren
sefer
güvenlik
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Nijerya Demir Yolu Şirketi (NRC) Müdürü Fidet Okhiria, yaptığı açıklamada, Kogi eyaletine bağlı Ajaokuta tren istasyonunda bulunan yolcuların silahlı kişilerin saldırısına uğradığını belirtti.Okhiria, ülkede artan güvenlik sorunları nedeniyle tüm tren seferlerinin bir sonraki emre kadar askıya alındığını ifade etti.Kaduna tren istasyonuna düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybettiTeröristler, 28 Mart akşamı Rigasa Tren İstasyonu'nda yolcu trenine bombalı saldırı düzenlemiş, başkent Abuja ile Kaduna arasında tren seferleri geçici olarak durdurulmuştu.Bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 46 kişi yaralanmıştı.Hükümet, saldırının ardından kaçırılan 170 kişinin kurtarıldığını, 146 kişinin ise kayıp olduğunu bildirmişti.Bölgede daha önce saldırıda kaçırılanlardan 18'i kurtarılmıştı.Nijerya ordusu, düzenlediği operasyonlarla 34 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220705/nijeryada-ham-petrol-hirsizligi-ulkeyi-6-ayda-14-milyar-dolar-zarara-soktu-1058317462.html
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nijerya, saldırı, tren, sefer, güvenlik

Nijerya'da tüm tren seferleri durduruldu

04:18 04.08.2022
© AFP 2022 / PIUS UTOMI EKPEINijerya
Nijerya - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© AFP 2022 / PIUS UTOMI EKPEI
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Nijerya'da artan güvenlik sorunları nedeniyle ülkedeki tüm tren seferlerinin durdurulduğu bildirildi.
Nijerya Demir Yolu Şirketi (NRC) Müdürü Fidet Okhiria, yaptığı açıklamada, Kogi eyaletine bağlı Ajaokuta tren istasyonunda bulunan yolcuların silahlı kişilerin saldırısına uğradığını belirtti.
Okhiria, ülkede artan güvenlik sorunları nedeniyle tüm tren seferlerinin bir sonraki emre kadar askıya alındığını ifade etti.

Kaduna tren istasyonuna düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti

Teröristler, 28 Mart akşamı Rigasa Tren İstasyonu'nda yolcu trenine bombalı saldırı düzenlemiş, başkent Abuja ile Kaduna arasında tren seferleri geçici olarak durdurulmuştu.
Bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 46 kişi yaralanmıştı.
Hükümet, saldırının ardından kaçırılan 170 kişinin kurtarıldığını, 146 kişinin ise kayıp olduğunu bildirmişti.
Bölgede daha önce saldırıda kaçırılanlardan 18'i kurtarılmıştı.
Nijerya ordusu, düzenlediği operasyonlarla 34 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirmişti.
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