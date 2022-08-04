https://tr.sputniknews.com/20220804/norvec-adalet-bakani-can-yelegi-olmadan-sorf-yaptigi-gerekcesiyle-hedefte-1059494881.html
Norveç Adalet Bakanı 'can yeleği olmadan sörf yaptığı' gerekçesiyle hedefte
Norveç Adalet Bakanı 'can yeleği olmadan sörf yaptığı' gerekçesiyle hedefte
İtalya'da tatile giden ve burada çekilen fotoğraf ve videoları sosyal medya platformu Instagram üzerinden paylaşan Norveç Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl’in... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T12:41+0300
2022-08-04T12:41+0300
2022-08-04T12:41+0300
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Mehl, fotoğraflardan birinde Akdeniz’de bikinisiyle bir sörf tahtası üzerinde kürek yaparken görülüyor. Fakat Mehl’in büyük beğeni toplayan fotoğrafına ülkesinin muhalefeti çok sert tepki gösterdi. Sözcü gazetesinin aktardığına göre muhalefet, Mehl’in 'sörf tahtasını can yeleği olmadan kullandığını' söyleyerek bunun yasalara aykırı olduğunu hatırlattı. Mehl’in adalet bakanı olarak kötü örnek olduğunu söyleyen muhalefete genç siyasetçiden yanıt gecikmedi. Fotoğrafın İtalya’da çekildiğinin, bu sebeple hiçbir yasanın çiğnenmediğinin altını çizen Mehl, “Bu fotoğraflar İtalya’da tatildeyken çekildi ve arkadaşlarımla yüzüyordum ve güzel zaman geçiriyordum. Ben her zaman yerel kurallara ve yasaklara uydum” dedi. Norveç medyası Dagbladet’e de konuşan Mehl, “Ben herkesin güzel ve güvenli bir yaz geçirmesini diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Norveç’te yasalar gereği kıyıya yakın yerlerde sörf tahtası kullananların can yeleği takmasına gerek duyulmuyor ama Norveçli yetkililer güvenlik gereği can yeleği takılmasını tavsiye ediyor.
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norveç, adalet bakanı, sörf, italya
Norveç Adalet Bakanı 'can yeleği olmadan sörf yaptığı' gerekçesiyle hedefte
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İtalya'da tatile giden ve burada çekilen fotoğraf ve videoları sosyal medya platformu Instagram üzerinden paylaşan Norveç Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl’in bir fotoğrafı ülkeyi ikiye böldü.
Mehl, fotoğraflardan birinde Akdeniz’de bikinisiyle bir sörf tahtası üzerinde kürek yaparken görülüyor.
Fakat Mehl’in büyük beğeni toplayan fotoğrafına ülkesinin muhalefeti çok sert tepki gösterdi. Sözcü gazetesinin aktardığına göre muhalefet, Mehl’in 'sörf tahtasını can yeleği olmadan kullandığını' söyleyerek bunun yasalara aykırı olduğunu hatırlattı.
Mehl’in adalet bakanı olarak kötü örnek olduğunu söyleyen muhalefete genç siyasetçiden yanıt gecikmedi. Fotoğrafın İtalya’da çekildiğinin, bu sebeple hiçbir yasanın çiğnenmediğinin altını çizen Mehl, “Bu fotoğraflar İtalya’da tatildeyken çekildi ve arkadaşlarımla yüzüyordum ve güzel zaman geçiriyordum. Ben her zaman yerel kurallara ve yasaklara uydum” dedi.
Norveç medyası Dagbladet’e de konuşan Mehl, “Ben herkesin güzel ve güvenli bir yaz geçirmesini diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
Norveç’te yasalar gereği kıyıya yakın yerlerde sörf tahtası kullananların can yeleği takmasına gerek duyulmuyor ama Norveçli yetkililer güvenlik gereği can yeleği takılmasını tavsiye ediyor.