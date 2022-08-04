https://tr.sputniknews.com/20220804/norvec-krali-harald-hastaneye-kaldirildi-1059516602.html
Norveç Kralı Harald, hastaneye kaldırıldı
Norveç Kralı Harald, hastaneye kaldırıldı
Norveç Kralı V. Harald’ın ateşlendiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T19:59+0300
2022-08-04T19:59+0300
2022-08-04T20:01+0300
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Norveç Kraliyet ailesi tarafından yapılan açıklamada, Kralı Harald’ın ateşlendiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldığı ifade edilerek, 85 yaşındaki Kral'ın sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.Kral Harald'ın başkent Oslo'da bulunan Oslo Üniversite Hastanesi'nin bir parçası olan Rikshospitalet'e kaldırıldığı ifade edildi.Solunum güçlüğü ile hastaneye kaldırıldıktan sonra Ekim 2020'de kalp kapakçığını değiştirmek için başarılı bir ameliyat geçiren Kral Harald, geçtiğimiz mart ayında Kovid-19'a yakalanmıştı.Görevleri törensel ve hiçbir siyasi gücü olmayan Kral Harald, babası Kral Olav'ın 17 Ocak 1991'de ölümünden sonra tahta çıkmıştı.
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norveç, harald, kral, oslo
Norveç Kralı Harald, hastaneye kaldırıldı
19:59 04.08.2022 (güncellendi: 20:01 04.08.2022) Abone ol
Norveç Kralı V. Harald’ın ateşlendiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Norveç Kraliyet ailesi tarafından yapılan açıklamada, Kralı Harald’ın ateşlendiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldığı ifade edilerek, 85 yaşındaki Kral'ın sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.
Kral Harald'ın başkent Oslo'da bulunan Oslo Üniversite Hastanesi'nin bir parçası olan Rikshospitalet'e kaldırıldığı ifade edildi.
Solunum güçlüğü ile hastaneye kaldırıldıktan sonra Ekim 2020'de kalp kapakçığını değiştirmek için başarılı bir ameliyat geçiren Kral Harald, geçtiğimiz mart ayında Kovid-19'a yakalanmıştı.
Görevleri törensel ve hiçbir siyasi gücü olmayan Kral Harald, babası Kral Olav'ın 17 Ocak 1991'de ölümünden sonra tahta çıkmıştı.