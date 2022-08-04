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Norveç Kralı Harald, hastaneye kaldırıldı
Norveç Kralı Harald, hastaneye kaldırıldı
Norveç Kralı V. Harald’ın ateşlendiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
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Norveç Kraliyet ailesi tarafından yapılan açıklamada, Kralı Harald’ın ateşlendiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldığı ifade edilerek, 85 yaşındaki Kral'ın sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.Kral Harald'ın başkent Oslo'da bulunan Oslo Üniversite Hastanesi'nin bir parçası olan Rikshospitalet'e kaldırıldığı ifade edildi.Solunum güçlüğü ile hastaneye kaldırıldıktan sonra Ekim 2020'de kalp kapakçığını değiştirmek için başarılı bir ameliyat geçiren Kral Harald, geçtiğimiz mart ayında Kovid-19'a yakalanmıştı.Görevleri törensel ve hiçbir siyasi gücü olmayan Kral Harald, babası Kral Olav'ın 17 Ocak 1991'de ölümünden sonra tahta çıkmıştı.
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Norveç Kralı Harald, hastaneye kaldırıldı

19:59 04.08.2022 (güncellendi: 20:01 04.08.2022)
© İHA / Hakon Mosvold Larsen / POOLNorveç Kralı V. Harald
Norveç Kralı V. Harald - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© İHA / Hakon Mosvold Larsen / POOL
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Norveç Kralı V. Harald’ın ateşlendiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Norveç Kraliyet ailesi tarafından yapılan açıklamada, Kralı Harald’ın ateşlendiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldığı ifade edilerek, 85 yaşındaki Kral'ın sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.
Kral Harald'ın başkent Oslo'da bulunan Oslo Üniversite Hastanesi'nin bir parçası olan Rikshospitalet'e kaldırıldığı ifade edildi.
Solunum güçlüğü ile hastaneye kaldırıldıktan sonra Ekim 2020'de kalp kapakçığını değiştirmek için başarılı bir ameliyat geçiren Kral Harald, geçtiğimiz mart ayında Kovid-19'a yakalanmıştı.
Görevleri törensel ve hiçbir siyasi gücü olmayan Kral Harald, babası Kral Olav'ın 17 Ocak 1991'de ölümünden sonra tahta çıkmıştı.
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