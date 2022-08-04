https://tr.sputniknews.com/20220804/norvec-krali-harald-hastaneye-kaldirildi-1059516602.html

Norveç Kralı Harald, hastaneye kaldırıldı

Norveç Kralı Harald, hastaneye kaldırıldı

Norveç Kralı V. Harald’ın ateşlendiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T19:59+0300

2022-08-04T19:59+0300

2022-08-04T20:01+0300

dünya

norveç

harald

kral

oslo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/04/1059516318_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_433c902f70809856cf50df20d0ccd26a.jpg

Norveç Kraliyet ailesi tarafından yapılan açıklamada, Kralı Harald’ın ateşlendiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldığı ifade edilerek, 85 yaşındaki Kral'ın sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.Kral Harald'ın başkent Oslo'da bulunan Oslo Üniversite Hastanesi'nin bir parçası olan Rikshospitalet'e kaldırıldığı ifade edildi.Solunum güçlüğü ile hastaneye kaldırıldıktan sonra Ekim 2020'de kalp kapakçığını değiştirmek için başarılı bir ameliyat geçiren Kral Harald, geçtiğimiz mart ayında Kovid-19'a yakalanmıştı.Görevleri törensel ve hiçbir siyasi gücü olmayan Kral Harald, babası Kral Olav'ın 17 Ocak 1991'de ölümünden sonra tahta çıkmıştı.

norveç

oslo

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

norveç, harald, kral, oslo