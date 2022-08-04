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Ön ödemeli konut satışında düzenleme: Teslim süresi 48 aya çıkıyor
Ön ödemeli konut satışında düzenleme: Teslim süresi 48 aya çıkıyor
Kamuoyunda 'topraktan satış' ve 'maketten satış' olarak bilinen ön ödemeli konut satışında koşullar değişiyor. Ön ödemeli konut satışında teslim süresi, 48 aya... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
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Ticaret Bakanlığı, ön ödemeli konut satışına ilişkin yönetmeliğini değiştirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik, 2014 yılında çıkarılan yönetmelikteki konut teslim süresinde değişiklik öngörüyor.Buna göre, ön ödemeli konut satışında, sözleşme tarihinden itibaren 36 ayı geçemeyecek şekilde uygulanan konut devir veya teslim süresi uzatılıyor.1 Ekim'den itibaren geçerli olacak yeni yönetmelikle ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilmesi zorunlu oldu.Teslim süresinin, her durumda sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyeceği hükme bağlandı.
https://tr.sputniknews.com/20220801/cumhurbaskani-erdogan-baskanliginda-toplanan-kabine-toplantisi-sona-erdi--1059381510.html
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türkiye, ekonomi, konut, toplu konut, konut satışı

Ön ödemeli konut satışında düzenleme: Teslim süresi 48 aya çıkıyor

09:40 04.08.2022 (güncellendi: 09:44 04.08.2022)
© AAKadıköy - konut - kiralık ev
Kadıköy - konut - kiralık ev - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© AA
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Kamuoyunda 'topraktan satış' ve 'maketten satış' olarak bilinen ön ödemeli konut satışında koşullar değişiyor. Ön ödemeli konut satışında teslim süresi, 48 aya çıkıyor.
Ticaret Bakanlığı, ön ödemeli konut satışına ilişkin yönetmeliğini değiştirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik, 2014 yılında çıkarılan yönetmelikteki konut teslim süresinde değişiklik öngörüyor.
Buna göre, ön ödemeli konut satışında, sözleşme tarihinden itibaren 36 ayı geçemeyecek şekilde uygulanan konut devir veya teslim süresi uzatılıyor.
1 Ekim'den itibaren geçerli olacak yeni yönetmelikle ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilmesi zorunlu oldu.

Teslim süresinin, her durumda sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyeceği hükme bağlandı.
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