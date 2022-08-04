https://tr.sputniknews.com/20220804/on-odemeli-konut-satisinda-duzenleme-teslim-suresi-48-aya-cikiyor-1059488360.html

Ön ödemeli konut satışında düzenleme: Teslim süresi 48 aya çıkıyor

Ön ödemeli konut satışında düzenleme: Teslim süresi 48 aya çıkıyor

Kamuoyunda 'topraktan satış' ve 'maketten satış' olarak bilinen ön ödemeli konut satışında koşullar değişiyor. Ön ödemeli konut satışında teslim süresi, 48 aya... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T09:40+0300

2022-08-04T09:40+0300

2022-08-04T09:44+0300

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konut satışı

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Ticaret Bakanlığı, ön ödemeli konut satışına ilişkin yönetmeliğini değiştirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik, 2014 yılında çıkarılan yönetmelikteki konut teslim süresinde değişiklik öngörüyor.Buna göre, ön ödemeli konut satışında, sözleşme tarihinden itibaren 36 ayı geçemeyecek şekilde uygulanan konut devir veya teslim süresi uzatılıyor.1 Ekim'den itibaren geçerli olacak yeni yönetmelikle ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilmesi zorunlu oldu.Teslim süresinin, her durumda sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyeceği hükme bağlandı.

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türkiye, ekonomi, konut, toplu konut, konut satışı