https://tr.sputniknews.com/20220804/on-odemeli-konut-satisinda-duzenleme-teslim-suresi-48-aya-cikiyor-1059488360.html
Ön ödemeli konut satışında düzenleme: Teslim süresi 48 aya çıkıyor
Ön ödemeli konut satışında düzenleme: Teslim süresi 48 aya çıkıyor
Kamuoyunda 'topraktan satış' ve 'maketten satış' olarak bilinen ön ödemeli konut satışında koşullar değişiyor. Ön ödemeli konut satışında teslim süresi, 48 aya... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T09:40+0300
2022-08-04T09:40+0300
2022-08-04T09:44+0300
ekonomi
türkiye
ekonomi
konut
toplu konut
konut satışı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1e/1055973152_0:6:765:436_1920x0_80_0_0_2557cc0e3a034ac9eb2acf8086de5c34.jpg
Ticaret Bakanlığı, ön ödemeli konut satışına ilişkin yönetmeliğini değiştirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik, 2014 yılında çıkarılan yönetmelikteki konut teslim süresinde değişiklik öngörüyor.Buna göre, ön ödemeli konut satışında, sözleşme tarihinden itibaren 36 ayı geçemeyecek şekilde uygulanan konut devir veya teslim süresi uzatılıyor.1 Ekim'den itibaren geçerli olacak yeni yönetmelikle ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilmesi zorunlu oldu.Teslim süresinin, her durumda sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyeceği hükme bağlandı.
https://tr.sputniknews.com/20220801/cumhurbaskani-erdogan-baskanliginda-toplanan-kabine-toplantisi-sona-erdi--1059381510.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1e/1055973152_88:0:677:442_1920x0_80_0_0_c937e2ed2b9fd0c3e4008266724f6097.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, ekonomi, konut, toplu konut, konut satışı
Ön ödemeli konut satışında düzenleme: Teslim süresi 48 aya çıkıyor
09:40 04.08.2022 (güncellendi: 09:44 04.08.2022) Abone ol
Kamuoyunda 'topraktan satış' ve 'maketten satış' olarak bilinen ön ödemeli konut satışında koşullar değişiyor. Ön ödemeli konut satışında teslim süresi, 48 aya çıkıyor.
Ticaret Bakanlığı, ön ödemeli konut satışına ilişkin yönetmeliğini değiştirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik, 2014 yılında çıkarılan yönetmelikteki konut teslim süresinde değişiklik öngörüyor.
Buna göre, ön ödemeli konut satışında, sözleşme tarihinden itibaren 36 ayı geçemeyecek şekilde uygulanan konut devir veya teslim süresi uzatılıyor.
1 Ekim'den itibaren geçerli olacak yeni yönetmelikle ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilmesi zorunlu oldu.
Teslim süresinin, her durumda sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyeceği hükme bağlandı.