Türkiye
SON DAKİKA| ÖSYM Başkanı Ersoy: KPSS iptal edildi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220804/osym-baskani-ersoy-kpss-iptal-edildi-1059496245.html
ÖSYM Başkanı Ersoy: KPSS iptal edildi
ÖSYM Başkanı Ersoy: KPSS iptal edildi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T12:54+0300
2022-08-04T13:01+0300
türkiye
kpss
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1059496245.jpg?1659607291
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.Ersoy'un açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kpss

ÖSYM Başkanı Ersoy: KPSS iptal edildi

12:54 04.08.2022 (güncellendi: 13:01 04.08.2022)
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.
Ersoy'un açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:
KPSS iptal edildi.
6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılacak KPSS oturumları ertelendi.
Yeni sınav takvimi 17 Eylül'de başlayacak.
Sınavı iptal edilen adaylardan yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecek.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала