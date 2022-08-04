https://tr.sputniknews.com/20220804/osym-baskani-ersoy-kpss-iptal-edildi-1059496245.html
ÖSYM Başkanı Ersoy: KPSS iptal edildi
ÖSYM Başkanı Ersoy: KPSS iptal edildi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T12:54+0300
2022-08-04T12:54+0300
2022-08-04T13:01+0300
türkiye
kpss
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.Ersoy'un açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:
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ÖSYM Başkanı Ersoy: KPSS iptal edildi
12:54 04.08.2022 (güncellendi: 13:01 04.08.2022) Abone ol
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.
Ersoy'un açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:
6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılacak KPSS oturumları ertelendi.
Yeni sınav takvimi 17 Eylül'de başlayacak.
Sınavı iptal edilen adaylardan yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecek.