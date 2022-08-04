https://tr.sputniknews.com/20220804/osym-baskani-ersoy-kpss-iptal-edildi-1059496245.html

ÖSYM Başkanı Ersoy: KPSS iptal edildi

ÖSYM Başkanı Ersoy: KPSS iptal edildi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T12:54+0300

2022-08-04T12:54+0300

2022-08-04T13:01+0300

türkiye

kpss

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.Ersoy'un açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

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