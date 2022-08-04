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SON DAKİKA I ÖSYM Başkanlığına Prof. Bayram Ali Ersoy atandı
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ÖSYM Başkanlığına Prof. Bayram Ali Ersoy atandı
ÖSYM Başkanlığına Prof. Bayram Ali Ersoy atandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T02:09+0300
2022-08-04T02:17+0300
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Prof. Dr. Halis Aygün'den boşalan ÖSYM Başkanlığı koltuğuna Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy oturacak.
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ÖSYM Başkanlığına Prof. Bayram Ali Ersoy atandı

02:09 04.08.2022 (güncellendi: 02:17 04.08.2022)
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Prof. Dr. Halis Aygün'den boşalan ÖSYM Başkanlığı koltuğuna Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy oturacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.
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