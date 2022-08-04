https://tr.sputniknews.com/20220804/osym-baskanligina-prof-bayram-ali-ersoy-atandi--1059484001.html
ÖSYM Başkanlığına Prof. Bayram Ali Ersoy atandı
ÖSYM Başkanlığına Prof. Bayram Ali Ersoy atandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T02:09+0300
2022-08-04T02:09+0300
2022-08-04T02:17+0300
ösym
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Prof. Dr. Halis Aygün'den boşalan ÖSYM Başkanlığı koltuğuna Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy oturacak.
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ösym
ÖSYM Başkanlığına Prof. Bayram Ali Ersoy atandı
02:09 04.08.2022 (güncellendi: 02:17 04.08.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Prof. Dr. Halis Aygün'den boşalan ÖSYM Başkanlığı koltuğuna Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy oturacak.