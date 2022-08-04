https://tr.sputniknews.com/20220804/ozhaseki-guzel-isler-yaptigimiz-surece-bizim-onumuz-acik-kimsenin-bundan-endisesi-olmasin-1059519676.html

Özhaseki: Cumhurbaşkanımızla görüşmek için sıraya giren birçok devlet adamı olduğunu biliyoruz

Özhaseki: Cumhurbaşkanımızla görüşmek için sıraya giren birçok devlet adamı olduğunu biliyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Dün yurt dışına giderken yurt dışındaki devlet başkanları, Türkiye'den gelen başbakanlar, cumhurbaşkanları... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T21:58+0300

2022-08-04T21:58+0300

2022-08-04T22:07+0300

mehmet özhaseki

türkiye

ak parti

uşak

gurbetçi festivali

almanya

türkiye

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Uşak Belediyesi'nce Karaağaç Mesire Alanı'nda bu yıl ilki düzenlenen ve 4 gün sürecek Gurbetçi Festivali için açılış töreni düzenlendi.Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti belediyelerinin birinci amacının hizmet etmek olduğunu ve eser siyasetiyle hareket ettiklerini söyledi.Seçilen tüm belediye başkanlarının gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Özhaseki, "Hatırlıyorum yıllar öncesinde 1994 yılında belediyeye oturduğumda benden tüm randevu alanların neredeyse tamamı alacaklılardı. İlk gelen haciz memurlarıydı. Maaş ödenemezdi belediyelerde. Belediyenin içerisindeki kadrolar militan kadrolardı. Hizmet hak getire. Mahalleler arasında ceza verilir belediye tarafından 'şu mahalle bize oy verdi oraya biraz asfalt dökelim', 'şu mahalleye asla' denirdi. Ama biz o geldiğimiz günlerde dedik ki, biz hizmet edeceğiz. Kimseyi ayırmayacağız. Dinine, imanına, mezhebine, meşrebine, ırkına asla bakmayacağız. Gece gündüz demeden de mazeret üretmeden çalışacağız. O günden beridir böyle devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.AK Parti'deki belediyecilik anlayışının 3 temel esasa dayandığını aktaran Özhaseki, bunların da ayırt etmeksizin insanlığa hizmet etmek, Allah'ın yarattığı tüm canlılara yumuşaklıkla ve merhametle yaklaşmak ve tevazu sahibi olmak olduğunu belirtti.'Türkiye'yi bir işçi deposu gibi görüyorlardı'Zamanında Türkiye'den Almanya'ya gidip iş bulmak için sıraya girenlerin olduğunu söyleyen Özhaseki, şöyle devam etti:"O günlerdeki Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında dağlar kadar fark var. Türkiye'yi bir işçi deposu gibi görüyorlardı. O zamanlarda Türkiye kendi kendine yetmez bir pozisyondaydı. Askeri olarak dışa bağımlı bir pozisyondaydı. O günlerden bugünlere çok şeyler değişti. En azından son 20 yılda yapılanlar... Bir taraftan ulaştırma alanında, bir taraftan sağlık alanında, bir taraftan enerji dalında, savunma sanayimizde bile yapmış olduğumuz onlarca proje... Bugün kendi kendine yeten bir ülke haline getirdi. Azerbaycan Şuşa'da işgale son verdiğimizde orada bizim Türk bayrağını dalgalandıranlar Türk askerleriydi. Hamdolsun. Bugün eğer terörü Türkiye'den temizledik, Suriye'den aşağıya doğru sürdüysek onları, gücü yeten arkadaşlar bizim askerlerimizdi ve bizim kendi yerli silahlarımızla savaşarak bunları yaptılar.'3 gün sonraya, 4 gün sonraya randevu veriliyor'Dün yurt dışına giderken yurt dışındaki devlet başkanları, Türkiye'den gelen başbakanlar, cumhurbaşkanları bizden kaç para isteyecek acaba diye gözüne bakılan bir ülkeyken, şimdi Cumhurbaşkanımızla görüşmek için sıraya giren birçok devlet adamı olduğunu biliyoruz. Yakinen şahidim, devlet başkanları görüşmek istediklerinde 3 gün sonraya, 4 gün sonraya randevu veriliyor, telefon görüşmesine bile. Sayın Cumhurbaşkanımız gittiği zaman yurt dışında Allah'a şükür bu Türk milletinin onurunu temsil ediyor ve dimdik oralarda bizi temsil etmenin gururunu hepimiz yaşıyoruz. Bir taraftan da ülkede yapılan güzel işler elbette ki onu, oralarda daha da güzel bir şekilde bizi temsil etmesine vesile oluyor."Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Özhaseki, millet olarak birlik ve beraberliğin sürdürülmesiyle içeride çalışıp güzel işler yapıldığı sürece ülkenin önünün açık olduğunu, kimsenin bundan endişesinin olmaması gerektiğini vurguladı.'Başımızda Cumhurbaşkanımız önderliğinde çok çalışan gayretli, dirayetli bir ekibimiz de var'Özhaseki, "Biz büyüyen bir milletiz. Daha çok güzel işler yapan bir milletiz. Başımızda Cumhurbaşkanımız önderliğinde çok çalışan gayretli, dirayetli bir ekibimiz de var. İnşallah gelecek günler hepimiz için daha iyi olacak. Sizler de yurt dışında daha çok rahat edeceksiniz bunlar sayesinde" diye konuştu.Uşak programında vatandaşlarla ve esnafla sohbet ettiğini dile getiren Özhaseki, yapılan anketlerden Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın sempatik, dürüst ve güvenilir bir insan olduğu yönünde sonuçlar aldıklarını ifade etti.Özhaseki, "Mehmet beyi de zamanında biz işinden gücünden koparıp getirdik. Anketlerde herkes diyor ki, Mehmet başkan güvenilir insan. Allah'tan korkar, kul hakkında riayet eder, yetim malına elini uzatmaz, Hakikatten anketlerde bunu görüyoruz ama arkadaşımızın da işe gelirken kendi özel arabasıyla gelmesi bile takdire değer. Allah kendinden razı olsun" değerlendirmesinde bulundu.Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da gurbetçi vatandaşlardan gelen talep üzerine festivali düzenlediklerini söyledi.Çakın, "İnşallah bundan sonraki yıllarda hemşehri bağlarımızı daha da güçlendirerek, gençlerimizin, özellikle yurt dışında yaşayan gençlerimizin, çocuklarımızın memleketlerini unutmaması, milli manevi değerlerinden uzaklaşmaması için yerel yönetim olarak da üzerimize düşen görevler olduğunun farkındayız. Bunları yerine getirmek için de inşallah başlangıcını yapmış olduğumuz bu festivalle beraber birçok yurt dışında yaşayan gencimizle Uşak'taki yaşayan gençlerimizi bir araya getirecek projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı da başlatmış durumdayız." dedi.Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından açılış kurdelesi kesildi.Uçurtma şenliğinin de düzenlendiği festivalde, gölet üzerinde flyboard gösterisi yapıldı.Festival kapsamında düzenlenen cirit gösterisinde Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın ata binerek cirit oynaması renkli görüntüler oluşturdu.Daha sonra Özhaseki ve katılımcılar tarafından mesire alanına fidan dikildi.

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mehmet özhaseki, ak parti, uşak, gurbetçi festivali, almanya, türkiye