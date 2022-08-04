https://tr.sputniknews.com/20220804/peskov-putin-ve-erdogan-ortak-enerji-projelerinin-gidisati-da-dahil-ikili-isbirligini-gorusecek-1059497069.html

Peskov: Putin ve Erdoğan, ortak enerji projelerinin gidişatı da dahil ikili işbirliğini görüşecek

Peskov: Putin ve Erdoğan, ortak enerji projelerinin gidişatı da dahil ikili işbirliğini görüşecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Soçi'deki görüşmede ticari-ekonomik bağları... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T13:18+0300

2022-08-04T13:18+0300

2022-08-04T13:18+0300

dünya

rusya

türkiye

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

görüşme

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Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "19 Temmuz'da Tahran'da yapılan ikili görülen varılan mutabakata istinaden ticari-ekonomik bağları daha fazla geliştirme perspektifleri ve enerji alanındaki ortak stratejik projelerin gidişatı da dahil çok vektörlü Rus-Türk işbirliğinin detaylı bir şekilde istişare edilmesi planlanıyor" dedi.Peskov, uluslararası gündemdeki güncel konularla ilgili görüş alışverişi yapılmasının planlandığını da kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220804/siyasi-parti-temsilcileri-turkiye-ve-rusya-iliskilerinin-gelismesi-bolge-ulkelerinin-yararinadir-1059493831.html

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rusya, türkiye, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, görüşme