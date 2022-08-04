https://tr.sputniknews.com/20220804/peskov-putin-ve-erdogan-ortak-enerji-projelerinin-gidisati-da-dahil-ikili-isbirligini-gorusecek-1059497069.html
Peskov: Putin ve Erdoğan, ortak enerji projelerinin gidişatı da dahil ikili işbirliğini görüşecek
Peskov: Putin ve Erdoğan, ortak enerji projelerinin gidişatı da dahil ikili işbirliğini görüşecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Soçi'deki görüşmede ticari-ekonomik bağları... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T13:18+0300
2022-08-04T13:18+0300
2022-08-04T13:18+0300
dünya
rusya
türkiye
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
görüşme
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Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "19 Temmuz'da Tahran'da yapılan ikili görülen varılan mutabakata istinaden ticari-ekonomik bağları daha fazla geliştirme perspektifleri ve enerji alanındaki ortak stratejik projelerin gidişatı da dahil çok vektörlü Rus-Türk işbirliğinin detaylı bir şekilde istişare edilmesi planlanıyor" dedi.Peskov, uluslararası gündemdeki güncel konularla ilgili görüş alışverişi yapılmasının planlandığını da kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220804/siyasi-parti-temsilcileri-turkiye-ve-rusya-iliskilerinin-gelismesi-bolge-ulkelerinin-yararinadir-1059493831.html
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rusya, türkiye, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, görüşme
Peskov: Putin ve Erdoğan, ortak enerji projelerinin gidişatı da dahil ikili işbirliğini görüşecek
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Soçi'deki görüşmede ticari-ekonomik bağları daha fazla geliştirme perspektifleri ve enerji alanındaki ortak stratejik projelerin gidişatı da dahil ikili işbirliğini istişare edeceğini söyledi.
Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "19 Temmuz'da Tahran'da yapılan ikili görülen varılan mutabakata istinaden ticari-ekonomik bağları daha fazla geliştirme perspektifleri ve enerji alanındaki ortak stratejik projelerin gidişatı da dahil çok vektörlü Rus-Türk işbirliğinin detaylı bir şekilde istişare edilmesi planlanıyor" dedi.
Peskov, uluslararası gündemdeki güncel konularla ilgili görüş alışverişi yapılmasının planlandığını da kaydetti.