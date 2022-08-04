https://tr.sputniknews.com/20220804/pfdkden-trabzonspor-ve-sivasspora-para-cezasi-1059511443.html
PFDK'den Trabzonspor ve Sivasspor'a para cezası
PFDK'den Trabzonspor ve Sivasspor'a para cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor ve Sivasspor'a para cezası verdi. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T18:50+0300
2022-08-04T18:50+0300
2022-08-04T18:50+0300
spor
trabzonspor
sivasspor
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
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TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Turkcell Süper Kupa maçında Trabzonspor'a merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları nedeniyle toplam 233 bin lira para cezası kesildiği belirtildi.Demir Grup Sivasspor'a ise çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ile saha olayları gerekçesiyle toplamda 107 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.
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trabzonspor, sivasspor, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
PFDK'den Trabzonspor ve Sivasspor'a para cezası
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor ve Sivasspor'a para cezası verdi.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Turkcell Süper Kupa maçında Trabzonspor'a merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları nedeniyle toplam 233 bin lira para cezası kesildiği belirtildi.
Demir Grup Sivasspor'a ise çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ile saha olayları gerekçesiyle toplamda 107 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.