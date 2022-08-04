https://tr.sputniknews.com/20220804/pfdkden-trabzonspor-ve-sivasspora-para-cezasi-1059511443.html

PFDK'den Trabzonspor ve Sivasspor'a para cezası

PFDK'den Trabzonspor ve Sivasspor'a para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor ve Sivasspor'a para cezası verdi. 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T18:50+0300

2022-08-04T18:50+0300

2022-08-04T18:50+0300

spor

trabzonspor

sivasspor

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

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TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Turkcell Süper Kupa maçında Trabzonspor'a merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları nedeniyle toplam 233 bin lira para cezası kesildiği belirtildi.Demir Grup Sivasspor'a ise çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ile saha olayları gerekçesiyle toplamda 107 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

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trabzonspor, sivasspor, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)