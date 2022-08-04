https://tr.sputniknews.com/20220804/putin-erdogan-ile-yapacagi-gorusme-oncesi-guvenlik-konseyini-topladi-masada-daglik-karabag-vardi-1059509595.html
Putin, Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi Güvenlik Konseyi'ni topladı: Masada Dağlık Karabağ vardı
Putin, Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi Güvenlik Konseyi'ni topladı: Masada Dağlık Karabağ vardı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle Dağlık Karabağ'da tırmanan gerilimi masaya yatırdığını... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T17:29+0300
2022-08-04T17:29+0300
2022-08-04T17:29+0300
dünya
rusya
türkiye
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
dmitriy peskov
dağlık karabağ
rusya güvenlik konseyi
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Putin'in yarın Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşmenin öncesinde Güvenlik Konseyi'yle toplantı yaptığını belirten Peskov, en üst düzeydeki Rus-Türk müzakereleri bağlamında görüş alışverişi yapıldığını bildirdi.Putin ve kurmaylarının Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimin tırmanmasını istişare ettiğini söyleyen Peskov, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında imzalanan üçlü anlaşmaların tüm hükümlerinin kararlılıkla yerine getirilmesi gerektiğinin vurguladığını aktardı.
https://tr.sputniknews.com/20220804/peskov-putin-ve-erdogan-ortak-enerji-projelerinin-gidisati-da-dahil-ikili-isbirligini-gorusecek-1059497069.html
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rusya, türkiye, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, dmitriy peskov, dağlık karabağ, rusya güvenlik konseyi
Putin, Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi Güvenlik Konseyi'ni topladı: Masada Dağlık Karabağ vardı
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle Dağlık Karabağ'da tırmanan gerilimi masaya yatırdığını belirtti.
Putin'in yarın Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşmenin öncesinde Güvenlik Konseyi'yle toplantı yaptığını belirten Peskov, en üst düzeydeki Rus-Türk müzakereleri bağlamında görüş alışverişi yapıldığını bildirdi.
Putin ve kurmaylarının Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimin tırmanmasını istişare ettiğini söyleyen Peskov, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında imzalanan üçlü anlaşmaların tüm hükümlerinin kararlılıkla yerine getirilmesi gerektiğinin vurguladığını aktardı.