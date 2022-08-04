https://tr.sputniknews.com/20220804/putin-erdogan-ile-yapacagi-gorusme-oncesi-guvenlik-konseyini-topladi-masada-daglik-karabag-vardi-1059509595.html

Putin, Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi Güvenlik Konseyi'ni topladı: Masada Dağlık Karabağ vardı

Putin, Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesi Güvenlik Konseyi'ni topladı: Masada Dağlık Karabağ vardı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle Dağlık Karabağ'da tırmanan gerilimi masaya yatırdığını... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T17:29+0300

2022-08-04T17:29+0300

2022-08-04T17:29+0300

dünya

rusya

türkiye

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

dmitriy peskov

dağlık karabağ

rusya güvenlik konseyi

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Putin'in yarın Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşmenin öncesinde Güvenlik Konseyi'yle toplantı yaptığını belirten Peskov, en üst düzeydeki Rus-Türk müzakereleri bağlamında görüş alışverişi yapıldığını bildirdi.Putin ve kurmaylarının Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimin tırmanmasını istişare ettiğini söyleyen Peskov, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında imzalanan üçlü anlaşmaların tüm hükümlerinin kararlılıkla yerine getirilmesi gerektiğinin vurguladığını aktardı.

https://tr.sputniknews.com/20220804/peskov-putin-ve-erdogan-ortak-enerji-projelerinin-gidisati-da-dahil-ikili-isbirligini-gorusecek-1059497069.html

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rusya, türkiye, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, dmitriy peskov, dağlık karabağ, rusya güvenlik konseyi