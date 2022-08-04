‘Putin ve Erdoğan'ın Soçi'deki görüşmesi tüm dünyaya karşılıklı siyasi anlayış örneği gösterecek’

“Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler bugün çok yönlü, sistematik ve stratejiktir. Rusya ve Türkiye'nin çıkarları bazı noktalarda, örneğin ortak ekonomik projelerin uygulanması veya modern dünyada egemenliğin korunması konusunda tamamen örtüşürken, bazı noktalarda, örneğin Suriye ve Libya ihtilaflarında olduğu gibi, kısmen birbiriyle çelişiyor. Her ne olursa olsun, Putin ve Erdoğan tüm dünyaya mevcut çatışmaları barış, uyum ve birbirlerinin çıkarlarına saygı temelinde nasıl çözebileceklerinin mükemmel bir örneğini sergiliyorlar. Putin ve Erdoğan, onlarca görüşme gerçekleştirmiş, farklı deneyimlerden geçmiş uzun zamandır ortaklık yapan siyasi arkadaşlar. Önümüzdeki görüşmenin, tüm dünyaya bir kez daha karşılıklı siyasi anlayış örneği göstereceğine inanıyorum.”