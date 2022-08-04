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‘Putin ve Erdoğan'ın Soçi'deki görüşmesi tüm dünyaya karşılıklı siyasi anlayış örneği gösterecek’
‘Putin ve Erdoğan'ın Soçi'deki görüşmesi tüm dünyaya karşılıklı siyasi anlayış örneği gösterecek’
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Ağustos’ta Soçi'de bir araya gelecek. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T21:39+0300
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görüş
vladimir putin
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sergey markov
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Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri ve Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov, iki liderin Soçi’deki görüşmede ele alacakları konuları Sputnik’e değerlendirdi. Markov, şunları ifade etti:Markov, iki lider arasında gerçekleşecek görüşmenin tüm dünyaya karşılıklı siyasi anlayış örneği göstereceğini belirterek, şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220804/kremlin-putin-ve-erdogan-yarin-socideki-gorusmelerinin-ardindan-basin-toplantisi-duzenlemeyecek-1059510674.html
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vladimir putin, soç, sergey markov, recep tayyip erdoğan

‘Putin ve Erdoğan'ın Soçi'deki görüşmesi tüm dünyaya karşılıklı siyasi anlayış örneği gösterecek’

21:39 04.08.2022 (güncellendi: 21:40 04.08.2022)
© Fotoğraf : Türkiye CumhurbaşkanlığıCumhurbaşkanı Erdoğan, Rus mevkidaşı Putin ile birlikte
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus mevkidaşı Putin ile birlikte - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© Fotoğraf : Türkiye Cumhurbaşkanlığı
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Amur Gadjiev
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Ağustos’ta Soçi'de bir araya gelecek.
Rus-Türk Toplumsal Forumu Genel Sekreteri ve Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Sergey Markov, iki liderin Soçi’deki görüşmede ele alacakları konuları Sputnik’e değerlendirdi.
Markov, şunları ifade etti:
“Birincisi ve en önemlisi, ABD ve Avrupa yaptırımlarının ortak bir şekilde atlatılması konusudur. İkinci konu tahıl. Üçüncü konu, Türkiye'nin Halk Savunma Birlikleri’ne karşı yeni bir operasyon düzenleme planıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan Suriye konusudur. Rusya, bana göre, bir yandan Türkiye'nin güvenlik alanındaki çıkarlarını göz önünde bulundurmak, diğer yandan Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye ordusu arasında çıkabilecek bir çatışmayı önlemek için Türkiye ile birlikte ortak bir barışı koruma formatı seçenekleri geliştirmekle ilgileniyor. Dördüncü konu Karabağ sorunudur. Orada çatışmalar yeniden başladı. Ancak Rusya ve Türkiye, Dağlık Karabağ’da ateşkesin teknik kontrolü formatına oratklaşa katılıyor. Beşincisi, nükleer enerjideki işbirliğinden turizme kadar olan ekonomik meselelerdir.”
Markov, iki lider arasında gerçekleşecek görüşmenin tüm dünyaya karşılıklı siyasi anlayış örneği göstereceğini belirterek, şöyle devam etti:
“Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler bugün çok yönlü, sistematik ve stratejiktir. Rusya ve Türkiye'nin çıkarları bazı noktalarda, örneğin ortak ekonomik projelerin uygulanması veya modern dünyada egemenliğin korunması konusunda tamamen örtüşürken, bazı noktalarda, örneğin Suriye ve Libya ihtilaflarında olduğu gibi, kısmen birbiriyle çelişiyor. Her ne olursa olsun, Putin ve Erdoğan tüm dünyaya mevcut çatışmaları barış, uyum ve birbirlerinin çıkarlarına saygı temelinde nasıl çözebileceklerinin mükemmel bir örneğini sergiliyorlar. Putin ve Erdoğan, onlarca görüşme gerçekleştirmiş, farklı deneyimlerden geçmiş uzun zamandır ortaklık yapan siyasi arkadaşlar. Önümüzdeki görüşmenin, tüm dünyaya bir kez daha karşılıklı siyasi anlayış örneği göstereceğine inanıyorum.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus mevkidaşı Putin ile birlikte - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
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Kremlin: Putin ve Erdoğan, yarın Soçi’deki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenlemeyecek
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