https://tr.sputniknews.com/20220804/rus-uzmanlar-yuvarlak-masada-rus-turk-isbirligi-muazzam-bir-potansiyel-iceriyor-1059524688.html

Rus uzmanlar yuvarlak masada: Rus-Türk işbirliği muazzam bir potansiyel içeriyor

Rus uzmanlar yuvarlak masada: Rus-Türk işbirliği muazzam bir potansiyel içeriyor

Rusya lideri Putin ve Türk mevkidaşı Erdoğan’ın yarın Soçi’de yapacağı görüşmenin olası gündemine ilişkin tahminlerini paylaşan uzmanlar, iki ülke arasındaki... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T23:37+0300

2022-08-04T23:37+0300

2022-08-04T23:37+0300

görüş

politika

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

soçi

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya’nın Soçi kentinde bir araya gelecek.Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya uluslararası haber ajansının basın merkezinde düzenlenen yuvarlak masa toplantısında bir araya gelen Rus uzmanlar, ikili gündemdeki olası konular ile ilgili varsayımlarını ve yaklaşmakta olan zirvenin anlam ve içeriğine ilişkin görüşlerini paylaştı.Rusya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Bilimsel Bilgi Enstitüsü Yakın ve Sovyet Sonrası Doğu Bölümü Başkanı Vladimir Avatkov, Soçi'de yapılacak ikili zirvenin gündeminin oldukça yoğun geçeceğini öngördü.Rus uzman, “Öncelikle taraflar, başta enerji, ticaret ve turizm olmak üzere ikili ekonomik ilişkiler ile ilgili konuları tartışacak. Ayrıca Türkiye, yangınlarla mücadele kapsamında Rus amfibi uçaklarına büyük ilgi gösteriyor. Ve büyük olasılıkla yarınki görüşmenin konularından biri de bu ekipmanların tedariki olacak. İkincisi Suriye, Balkan Yarımadası, Karadeniz bölgesi ve Güney Kafkasya'daki sorunlar dahil olmak üzere jeopolitik konular gündeme gelecek. Üçüncüsü, liderler dünyadaki genel jeopolitik duruma ilişkin sorunlara da değinecek. Batı ile ilgili olarak Rusya ve Türkiye'nin duruşlarının ayrılmaktan çok yakınlaştığı söylenmeli. Mevcut karmaşık küresel siyasi kriz ortamında, Moskova ve Ankara için yarın en karmaşık güncel sorunlara ilişkin ‘saatlerini ayarlaması’ son derece önemli” diye konuştu.Tartışmanın bir diğer katılımcısı, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü’nden doğu bilimci Doçent Pavel Şlıkov, Rus-Türk ticari ve ekonomik ilişkilerinin mevcut durumuna ve gelişmesine yönelik beklentilere dikkat çekti.Şlıkov, “Soçi'deki zirvede büyük bir olasılıkla Rusya ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin birçok yönü tartışılacak. Şu anda Rusya'nın Türkiye'deki yatırımlarının gerçekleşmesi ile ilgili planlar uygulanıyor, turizm sektöründe ikili işbirliği aktif bir şekilde gelişiyor. Rusya'nın Türkiye ile karşılıklı para birimleri takasının başlatılmasını görüşmesi çok önemli. Ruslar son zamanlarda Türkiye'de aktif olarak ortak şirketler kurmaya başladı. Bugün itibarıyla Rus iş insanları 2022'nin ilk altı ayında istatistiklerde İran'dan sonra ikinci sırada yer aldı. Bu, Rusya ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin muazzam bir potansiyel içerdiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220804/putin-ve-erdoganin-socideki-gorusmesi-tum-dunyaya-karsilikli-siyasi-anlayis-ornegi-gosterecek-1059519453.html

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politika, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, soçi