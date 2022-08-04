https://tr.sputniknews.com/20220804/rusya-merkez-bankasi-devlet-sirketlerinin-dolar-ve-euro-rezervlerinden-vazgecmesini-talep-etti-1059524584.html
Rusya Merkez Bankası, devlet şirketlerinin dolar ve euro rezervlerinden vazgeçmesini talep etti
Rusya Merkez Bankası, devlet şirketlerinin dolar ve euro rezervlerinden vazgeçmesini talep etti
Rusya Merkez Bankası, banka bilançolarını devalüe etmeye yönelik atılacak ek adımları yayınladı. Merkez Bankası, devlet şirketlerinden rezervlerindeki dolar ve... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T23:36+0300
2022-08-04T23:36+0300
2022-08-04T23:36+0300
ekonomi
rusya
rusya merkez bankası
dolar
euro
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Rusya Merkez Bankası’nın açıklamasında, “Mali olmayan kuruluşların, hasım ülkelerin para birimlerinde biriken döviz fonlarını diğer para birimlerine aktarmaları tavsiye edilir. Devlet katılımı olan şirketlerle ilgili olarak, Rusya Federasyonu hükümeti tarafından ilgili direktiflerin yayınlanması gerekçelendirilecek” ifadesine yer verildi.Ayrıca, hasım ülkelerin para birimleriyle yeni kontratlardan vazgeçilmesi ve gerekirse en kısa zamanda rubleye veya dost ülkelerin para birimlerine geçilmesi tavsiye edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220722/rusya-merkez-bankasi-politika-faizini-yuzde-8e-dusurdu--1059013945.html
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rusya, rusya merkez bankası, dolar, euro
Rusya Merkez Bankası, devlet şirketlerinin dolar ve euro rezervlerinden vazgeçmesini talep etti
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Rusya Merkez Bankası, banka bilançolarını devalüe etmeye yönelik atılacak ek adımları yayınladı. Merkez Bankası, devlet şirketlerinden rezervlerindeki dolar ve euro’larını diğer ülkelerin para birimiyle değiştirilmesini talep etti.
Rusya Merkez Bankası’nın açıklamasında, “Mali olmayan kuruluşların, hasım ülkelerin para birimlerinde biriken döviz fonlarını diğer para birimlerine aktarmaları tavsiye edilir. Devlet katılımı olan şirketlerle ilgili olarak, Rusya Federasyonu hükümeti tarafından ilgili direktiflerin yayınlanması gerekçelendirilecek” ifadesine yer verildi.
Ayrıca, hasım ülkelerin para birimleriyle yeni kontratlardan vazgeçilmesi ve gerekirse en kısa zamanda rubleye veya dost ülkelerin para birimlerine geçilmesi tavsiye edildi.