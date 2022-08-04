https://tr.sputniknews.com/20220804/rusya-merkez-bankasi-devlet-sirketlerinin-dolar-ve-euro-rezervlerinden-vazgecmesini-talep-etti-1059524584.html

Rusya Merkez Bankası, devlet şirketlerinin dolar ve euro rezervlerinden vazgeçmesini talep etti

Rusya Merkez Bankası, devlet şirketlerinin dolar ve euro rezervlerinden vazgeçmesini talep etti

Rusya Merkez Bankası, banka bilançolarını devalüe etmeye yönelik atılacak ek adımları yayınladı. Merkez Bankası, devlet şirketlerinden rezervlerindeki dolar ve... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T23:36+0300

2022-08-04T23:36+0300

2022-08-04T23:36+0300

ekonomi

rusya

rusya merkez bankası

dolar

euro

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Rusya Merkez Bankası’nın açıklamasında, “Mali olmayan kuruluşların, hasım ülkelerin para birimlerinde biriken döviz fonlarını diğer para birimlerine aktarmaları tavsiye edilir. Devlet katılımı olan şirketlerle ilgili olarak, Rusya Federasyonu hükümeti tarafından ilgili direktiflerin yayınlanması gerekçelendirilecek” ifadesine yer verildi.Ayrıca, hasım ülkelerin para birimleriyle yeni kontratlardan vazgeçilmesi ve gerekirse en kısa zamanda rubleye veya dost ülkelerin para birimlerine geçilmesi tavsiye edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220722/rusya-merkez-bankasi-politika-faizini-yuzde-8e-dusurdu--1059013945.html

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