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Rusya’da Sovyet döneminin ‘Beryozka’ mağazalarına benzer gümrüksüz satış mağazaları açılıyor
Rusya’da Sovyet döneminin ‘Beryozka’ mağazalarına benzer gümrüksüz satış mağazaları açılıyor
Rusya’da Sovyet dönemindeki yabancı diplomatlara döviz karşılığında Batılı lüks tüketim ürünlerini satan ‘Beryozka’ mağazalarına benzer gümrüksüz satış... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, sadece yabancı diplomatlar, yabancı kuruluş temsilcileri ve aile fertlerine hizmet verecek gümrüksüz satış mağazalarının açılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Belge, Rusya’nın yasal bilgi resmi internet portalında yayınlandı.Ödemelerin dolar, euro ve ruble ile yapılabileceği mağazalardan biri başkent Moskova’da, diğer ise St. Petersburg’da açılacak.Gümrüksüz satış mağazalarından Rusya’daki dış diplomatik temsilcilik ve konsolosluklarda görevli diplomatlar, uluslararası kuruluş yetkileri ve bu kişilerin aile fertleri yararlanabilecek.Mağazalarda alkol, tütün ürünleri, mücevher, akıllı telefon ve saat gibi ürünler satılacak.Rus bir tüzel kişinin sahibi olacağı mağazaların kurucu ortağı, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatlara hizmet veren Ana Üretim ve Ticaret İdaresi olacak.
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Rusya’da Sovyet döneminin ‘Beryozka’ mağazalarına benzer gümrüksüz satış mağazaları açılıyor

22:18 04.08.2022 (güncellendi: 22:28 04.08.2022)
© Sputnik / Вячеслав КиселевBeryozka
Beryozka - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© Sputnik / Вячеслав Киселев
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Rusya’da Sovyet dönemindeki yabancı diplomatlara döviz karşılığında Batılı lüks tüketim ürünlerini satan ‘Beryozka’ mağazalarına benzer gümrüksüz satış mağazalarının açılacağı öğrenildi.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, sadece yabancı diplomatlar, yabancı kuruluş temsilcileri ve aile fertlerine hizmet verecek gümrüksüz satış mağazalarının açılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Belge, Rusya’nın yasal bilgi resmi internet portalında yayınlandı.
© Sputnik / Борис ЛосинBeryozka
Beryozka - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
Beryozka
© Sputnik / Борис Лосин
Ödemelerin dolar, euro ve ruble ile yapılabileceği mağazalardan biri başkent Moskova’da, diğer ise St. Petersburg’da açılacak.
© Sputnik / Вячеслав КиселевBeryozka
Beryozka - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
Beryozka
© Sputnik / Вячеслав Киселев
Gümrüksüz satış mağazalarından Rusya’daki dış diplomatik temsilcilik ve konsolosluklarda görevli diplomatlar, uluslararası kuruluş yetkileri ve bu kişilerin aile fertleri yararlanabilecek.
Mağazalarda alkol, tütün ürünleri, mücevher, akıllı telefon ve saat gibi ürünler satılacak.
© Sputnik / Ю. ЛевянтBeryozka
Beryozka - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
Beryozka
© Sputnik / Ю. Левянт
Rus bir tüzel kişinin sahibi olacağı mağazaların kurucu ortağı, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatlara hizmet veren Ana Üretim ve Ticaret İdaresi olacak.
© Sputnik / ПапикьянBeryozka
Beryozka - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
Beryozka
© Sputnik / Папикьян
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