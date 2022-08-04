https://tr.sputniknews.com/20220804/rusyanin-daimi-temsilcisi-ulyanov-rusya-jcpoayi-sonuclandirmak-icin-yapici-muzakerelere-hazir-1059483906.html

Rusya’nın Daimi Temsilcisi Ulyanov: Rusya, JCPOA'yı sonuçlandırmak için yapıcı müzakerelere hazır

Rusya’nın Daimi Temsilcisi Ulyanov: Rusya, JCPOA'yı sonuçlandırmak için yapıcı müzakerelere hazır

Moskova'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Ulyanov, Rusya'nın İran nükleer anlaşmanı sonuçlandırmak için yapıcı müzakerelere... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T02:07+0300

2022-08-04T02:07+0300

2022-08-04T02:07+0300

dünya

rusya

ortak kapsamlı eylem planı (jcpoa)

mihail ulyanov

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Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya’nın Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nın (JCPOA) canlandırılmasına ilişkin anlaşmayı sonuçlandırmak için yapıcı müzakerelere hazır olduğunu ifade etti.Ulyanov, “JCPOA'nın canlandırılmasına ilişkin Viyana müzakereleri yakında yeniden başlayacak gibi görünüyor. Heyetler yaklaşık beş aylık bir aradan sonra Viyana'ya dönmeyi planlıyor. Rus müzakereciler anlaşmayı sonuçlandırmak için yapıcı müzakerelere hazır” ifadelerini kullandı.

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rusya, ortak kapsamlı eylem planı (jcpoa), mihail ulyanov