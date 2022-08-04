Servis ücretlerine en az yüzde 40 zam geliyor

"Şu anda servislerimiz haftada beş gün olarak hizmet veriyor. Yıllık ücretler sekiz buçuk ay olarak hesaplanıyor. Peşin ödemelerde yüzde 5 indirim gerçekleşiyor. Ayrıca bu ücretlere ek, ilkokul ve ortaokullarda rehber personel var. Bu fiyatlara yüzde 35 rehber personel ücreti ekleniyor. Etüt için kullanılan servislerde, fiyatlara yüzde 30 daha ekleniyor."