https://tr.sputniknews.com/20220804/soyludan-cemevlerine-saldiri-aciklamasi-sorusturma-devam-ediyor-buradaki-capagi-bulacagiz-1059495649.html
Bakan Soylu’dan cemevlerine saldırı açıklaması: 'Soruşturma devam ediyor, buradaki çapağı bulacağız'
Bakan Soylu’dan cemevlerine saldırı açıklaması: 'Soruşturma devam ediyor, buradaki çapağı bulacağız'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cemevi saldırıları ile ilgili konuştu. Yargının verdiği tutuklama kararını hatırlatan Soylu, “Yargı bir karar verdi. Bir... 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T12:34+0300
2022-08-04T12:34+0300
2022-08-04T12:35+0300
türkiye
süleyman soylu
içişleri bakanlığı
cemevi
saldırı
kpss
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Bakan Soylu, Ankara’da AFAD Başkanlığında, "AFAD Acil Durum Kurulu 2022 Yılı 1. Toplantısı"na katıldı. Toplantı çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Soylu, cemevine saldırılara ilişkin bir soru üzerine "Bulunduğu illerde değil Ankara'da, bir başka vilayette bu saldırıyı yapabilme planı, bütün bunlarla birlikte oluşturulmak istenen bir provokasyon" değerlendirmesinde bulundu.İçişleri Bakanlığı görevini 6 yıldır sürdürdüğünü dile getiren Soylu, şunları kaydetti:'Devlet işinin başında'KPSS’de çıkan bazı soruların bir yayınevinin kitaplarındaki sorularla birebir aynı olması hakkında da konuştu. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını söyleyen Soylu, “Çalışmalar sürüyor. Hem Devlet Denetleme Kurulu hem ardından Yükseköğretim Kurulu hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve talimatı ile birlikte de bizim Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Devlet işinin başında” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220804/bassavcilik-kpss-lisans-oturumu-sorusturmasinda-dijital-materyal-ile-soru-kitapciklarina-el-konuldu-1059492687.html
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süleyman soylu, içişleri bakanlığı, cemevi, saldırı, kpss
Bakan Soylu’dan cemevlerine saldırı açıklaması: 'Soruşturma devam ediyor, buradaki çapağı bulacağız'
12:34 04.08.2022 (güncellendi: 12:35 04.08.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cemevi saldırıları ile ilgili konuştu. Yargının verdiği tutuklama kararını hatırlatan Soylu, “Yargı bir karar verdi. Bir tutuklama, iki de ev hapsi verdi. Ancak bu soruşturmanın bittiği anlamına gelmiyor. Soruşturma devam ediyor. Biz buradaki çapağı bulacağız” dedi.
Bakan Soylu, Ankara’da AFAD Başkanlığında, "AFAD Acil Durum Kurulu 2022 Yılı 1. Toplantısı"na katıldı.
Toplantı çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Soylu, cemevine saldırılara ilişkin bir soru üzerine "Bulunduğu illerde değil Ankara'da, bir başka vilayette bu saldırıyı yapabilme planı, bütün bunlarla birlikte oluşturulmak istenen bir provokasyon" değerlendirmesinde bulundu.
İçişleri Bakanlığı görevini 6 yıldır sürdürdüğünü dile getiren Soylu, şunları kaydetti:
"Bu tür olaylarda hep kendini deliliğe verenler ortaya çıkıyor. İşte 'O delidir, bu bunu yapar.' Bu deliler, ben 10 yıldır Ankara'dayım 10 yılda Ankara'da bu 3 adrese bir saatte gidemem, nasıl oluyor da İzmir'den geliyor da veya Eskişehir'den geçiyor Ankara'ya, 3 saatte, bunu yapıyor? Tekrar söylüyorum eski Türkiye'nin ayak izleridir. Zaten yargı bir karar verdi, bir tutuklama, iki de ev hapsi verdi, bu soruşturmanın bittiği anlamına gelmiyor. Soruşturma devam ediyor. Biz buradaki çapağı bulacağız kimse merak etmesin."
'Devlet işinin başında'
KPSS’de çıkan bazı soruların bir yayınevinin kitaplarındaki sorularla birebir aynı olması hakkında da konuştu. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını söyleyen Soylu, “Çalışmalar sürüyor. Hem Devlet Denetleme Kurulu hem ardından Yükseköğretim Kurulu hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve talimatı ile birlikte de bizim Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Devlet işinin başında” dedi.