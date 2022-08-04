https://tr.sputniknews.com/20220804/ticaret-bakani-mus-fiyatlarda-istikrarsizlik-soz-konusu-1059486691.html

Ticaret Bakanı Muş: Fiyatlarda istikrarsızlık söz konusu

Ticaret Bakanı Muş: Fiyatlarda istikrarsızlık söz konusu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, fiyatlarda istikrarsızlık olduğunu belirterek, "Bir gün içinde bir bakıyorsunuz petrolün varil fiyatları 95'e düşüyor, bir 100'e... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T06:12+0300

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ekonomi

mehmet muş

fiyat

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Bakan Muş, Konya AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, dünya genelinde fiyat dalgalanmaları olduğunu belirterek, "Dünyanın içinden geçtiği süreçler malumunuz. Fiyat dalgalanmaları, istikrarsızlıklar, jeopolitik riskler, yani dün bir şey yok bugün Çin'de Tayvan'da başka bir kriz ortaya çıktı. 2 gün önce bir şey yoktu, Sırbistan-Kosova sınırında bir kriz çıktı. Dünyanın neresinde bir ay sonra nasıl bir sınanmayla karşı karşıya kalacağımızı bilemiyoruz" dedi. Muş, şöyle devam etti:"Fiyatlarda istikrarsızlık söz konusu. Bir gün içinde bir bakıyorsunuz petrolün varil fiyatları 95'e düşüyor, bir 100'e çıkıyor, bir 105'e çıkıyor. Tüm bu olanlara rağmen Türkiye bir şeyleri başarmaya çalışıyor. Dünyada büyümeler aşağı doğru revize ediliyor. Biz hala ortaya koyduğumuz hedefleri yakalamaya çalışıyoruz."AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve Konya milletvekillerinin de hazır bulunduğu ziyaret, daha sonra basına kapalı devam etti.

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mehmet muş, fiyat