https://tr.sputniknews.com/20220804/togg-ilk-kez-sarjda-goruntulendi-1059514494.html

TOGG, ilk kez şarjda görüntülendi

TOGG, ilk kez şarjda görüntülendi

TOGG'un Gemlik Kampüsü'ne kurulan ilk TruGo şarj cihazı, test edilmeye başlandı. 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T19:25+0300

2022-08-04T19:25+0300

2022-08-04T19:25+0300

türkiye

togg

araç

araba

şarj

elektrik

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Temeli 18 Temmuz 2020 tarihinde atılan TOGG Gemlik Tesisi'ndeki çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde deneme üretimine başlanan Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gemlik Tesisi'ne ilk TruGo şarj cihazının kurulduğu belirtildi.Şarj olan TOGG'un da yer aldığı bir videoyla yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

togg, araç, araba, şarj, elektrik