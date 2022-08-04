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TOGG, ilk kez şarjda görüntülendi
TOGG, ilk kez şarjda görüntülendi
TOGG'un Gemlik Kampüsü'ne kurulan ilk TruGo şarj cihazı, test edilmeye başlandı. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T19:25+0300
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araba
şarj
elektrik
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Temeli 18 Temmuz 2020 tarihinde atılan TOGG Gemlik Tesisi'ndeki çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde deneme üretimine başlanan Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gemlik Tesisi'ne ilk TruGo şarj cihazının kurulduğu belirtildi.Şarj olan TOGG'un da yer aldığı bir videoyla yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
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togg, araç, araba, şarj, elektrik

TOGG, ilk kez şarjda görüntülendi

19:25 04.08.2022
© AATOGG
TOGG - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© AA
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TOGG'un Gemlik Kampüsü'ne kurulan ilk TruGo şarj cihazı, test edilmeye başlandı.
Temeli 18 Temmuz 2020 tarihinde atılan TOGG Gemlik Tesisi'ndeki çalışmalar devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde deneme üretimine başlanan Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gemlik Tesisi'ne ilk TruGo şarj cihazının kurulduğu belirtildi.
Şarj olan TOGG'un da yer aldığı bir videoyla yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Gemlik Kampüsümüzde kurulumunu yaptığımız ilk TruGo şarj cihazlarımızı, kesintisiz bir kullanıcı deneyimi tasarlamak üzere test etmeye başladık."
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