https://tr.sputniknews.com/20220804/turkiyede-junior-nba-ligi-kuruluyor-1059506577.html

Türkiye'de Junior NBA Ligi kuruluyor

Türkiye'de Junior NBA Ligi kuruluyor

Basketbol için Destek ve Eğitim Vakfı, Türk basketboluna katkı sağlamaya devam ediyor. NBA ve BİDEV Türkiye'de Junior Nba Ligi kurulması için işbirliği... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T16:39+0300

2022-08-04T16:39+0300

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nba

spor

çocuk

basketbol

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV), Türkiye'de Junior NBA Ligi'nin (Jr. NBA Türkiye Ligi) kurulması için işbirliği anlaşması imzaladı.İşbirliği çerçevesinde programın ilk yılında 11-14 yaş grubundaki erkek ve kızlar için 30 ilköğretim okulunun katılımıyla bir organizasyon gerçekleştirilecek.Jr. NBA Türkiye Ligi, ekim ayında gerçekleştirilecek seçmelerin ardından başlayacak. Her okul bir NBA takımıyla eşleşecek. Katılımcı takımlar, NBA ekiplerinin isimleri ve formalarıyla ligde mücadele edecek.Ligin final maçı aralık ayında oynanacak.Hasan Arat: En büyük hayalimiz bunu Anadolu ile birleştirmekAnlaşmayla ilgili düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan BİDEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Arat, BİDEV'in kurulduğu andan itibaren önemli işlere imza attığına dikkati çekerek, "Junior NBA, dünyanın çeşitli ülkelerinde basketbolu sevdirmek amacıyla, basketbol sevgisini büyük incelikle topluma aşılama açısından bir organizasyon oluşturdu. Bu organizasyonla ilgili çalışmalarını genelde sivil toplum örgütleriyle yapıyorlar. Bu konuda da sivil toplum örgütü olarak BİDEV'i seçtiler. Biz de 'bir pota iki dev' yaklaşımında bulunduk. Bugün itibarıyla bu anlaşmayı hem NBA hem de BİDEV olarak duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.Çocukların basketbolu çok sevdiğini vurgulayan Arat, sözlerini şöyle sürdürdü:Programdaki önemli noktanın basketbol oynayan çocukların aynı zamanda eğitimlerine devam etmesi olduğuna dikkati çeken Arat, "ABD'deki NCAA liginde olduğu gibi çocukların hem okuması hem basketbol oynaması lazım. Bir an geliyor çocuklar bir anda eğitimi kesebiliyor. Türkiye'de okumaya büyük teşvik olacak bir yapıyla özendirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.Türkiye'de sporcu burslarının çok öne çıktığını hatırlatan Arat, "Sporcu burslarının çok ciddi faydalar sağlayacağına inanıyorum. Elit sporcu zaten sınırlı. Avrupa'da oynamak, milli takım oyuncusu olmak, U18 ve U20 takımlarında yer almak çok zor. Binlerce sporcu var. Bizim amacımız basketbola gönül vermiş gençleri içine çekmek olacak. Anadolu'da ulaşabildiğimiz köşelere bunu entegre etmenin yollarını arayacağız. NBA'de oynamış ve oynayan oyuncularımız da Anadolu'dan çıkmış gençler. Önümüzde çok örnek var. Çocuklarımız bu örneklerle bir araya gelerek bir hayali paylaşacak. Bu hayalin paylaşılmasında biz de yanlarında olacağız" değerlendirmesinde bulundu.Eyal Tarablus: Basketbol sevgisini artırmaya çalışacağızBİDEV Yönetim Kurulu Üyesi Eyal Tarablus ise Türkiye'de basketbolun ve NBA'in popülaritesinin her gün arttığına dikkati çekerek, "Basketbol oynayan her çocuğun hayali, bir gün NBA'de oynamak, üzerinde NBA forması görmek. BİDEV olarak bu hayalin yolculuğunda çalışmaktan gurur duyuyoruz. Türk basketbolunu ileriye taşımak için gönül verenler olarak bizler hazırız. Jr. NBA Ligi turnuva formatının her okul, çocuk ve koç tarafından hızlıca benimseneceğini ve muhteşem bir sezon olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.Jr. NBA Ligi'nin geçmişiyle ilgili bilgi veren Tarablus, şunları kaydetti:

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nba, çocuk, basketbol