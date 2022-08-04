https://tr.sputniknews.com/20220804/ukraynadan-yola-cikan-misir-yuklu-gemi-razoni-canakkale-bogazina-ulasti-1059491139.html
Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Razoni, Çanakkale Boğazı'na ulaştı
Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Razoni, Çanakkale Boğazı'na ulaştı
Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkan 'Razoni' adlı mısır yüklü gemi, Çanakkale Boğazı'na ulaştı. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T11:19+0300
2022-08-04T11:19+0300
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çanakkale boğazı, rusya, ukrayna
Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Razoni, Çanakkale Boğazı'na ulaştı
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Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkan 'Razoni' adlı mısır yüklü gemi, Çanakkale Boğazı'na ulaştı.