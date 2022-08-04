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Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Razoni, Çanakkale Boğazı'na ulaştı
Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Razoni, Çanakkale Boğazı'na ulaştı
Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkan 'Razoni' adlı mısır yüklü gemi, Çanakkale Boğazı'na ulaştı. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
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çanakkale boğazı, rusya, ukrayna

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Razoni, Çanakkale Boğazı'na ulaştı

11:19 04.08.2022
© MSBUkrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisi
Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© MSB
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Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkan 'Razoni' adlı mısır yüklü gemi, Çanakkale Boğazı'na ulaştı.
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