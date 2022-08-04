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WTI ham petrolün varil fiyatı 21 Şubat'tan bu yana ilk kez 90 doların altına düştü
WTI ham petrolün varil fiyatı 21 Şubat'tan bu yana ilk kez 90 doların altına düştü
Küresel petrol fiyatları yaklaşık yüzde 1 düşüşle işlem görürken WTI ham petrol, 21 Şubat'tan bu yana ilk kez varil başına 90 doların altına düştü. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T16:52+0300
2022-08-04T16:52+0300
ekonomi
wti petrolü
brent petrol
fiyat
opec+
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Türkiye saatiyle 16.22 itibarıyla brent ham petrolünün ekim vadeli fiyatları yüzde 1.06 düşüşle 95.76 dolara düşerken, WTI'nin eylül vadeli işlemleri de yüzde 0.76 düşüşle 89.97 dolara geriledi.Düşüş, OPEC+ ülkelerinin eylül ayında petrol üretimini günde 100 bin varil artıracağını ve yüksek enerji fiyatlarını dengelemek için üretimi yavaş yavaş artıracağını açıklamasının ardından geldi.Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatını takiben Rus enerji sektörüne uygulanan yaptırımlar, Batı'da enerji krizi ve enflasyonu tetiklemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220804/ilk-ceyrekte-rekor-kr-aciklayan-shell-dunya-capindaki-calisanlarina-yuzde-8-ikramiye-verecek-1059499896.html
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wti petrolü, brent petrol, fiyat, opec+

WTI ham petrolün varil fiyatı 21 Şubat'tan bu yana ilk kez 90 doların altına düştü

16:52 04.08.2022
© AAPetrol - Petrol Rafinerisi
Petrol - Petrol Rafinerisi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© AA
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Küresel petrol fiyatları yaklaşık yüzde 1 düşüşle işlem görürken WTI ham petrol, 21 Şubat'tan bu yana ilk kez varil başına 90 doların altına düştü.
Türkiye saatiyle 16.22 itibarıyla brent ham petrolünün ekim vadeli fiyatları yüzde 1.06 düşüşle 95.76 dolara düşerken, WTI'nin eylül vadeli işlemleri de yüzde 0.76 düşüşle 89.97 dolara geriledi.
Düşüş, OPEC+ ülkelerinin eylül ayında petrol üretimini günde 100 bin varil artıracağını ve yüksek enerji fiyatlarını dengelemek için üretimi yavaş yavaş artıracağını açıklamasının ardından geldi.
Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatını takiben Rus enerji sektörüne uygulanan yaptırımlar, Batı'da enerji krizi ve enflasyonu tetiklemişti.
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