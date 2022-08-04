https://tr.sputniknews.com/20220804/wti-ham-petrolun-varil-fiyati-21-subattan-bu-yana-ilk-kez-90-dolarin-altina-dustu-1059507713.html

WTI ham petrolün varil fiyatı 21 Şubat'tan bu yana ilk kez 90 doların altına düştü

WTI ham petrolün varil fiyatı 21 Şubat'tan bu yana ilk kez 90 doların altına düştü

Küresel petrol fiyatları yaklaşık yüzde 1 düşüşle işlem görürken WTI ham petrol, 21 Şubat'tan bu yana ilk kez varil başına 90 doların altına düştü. 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T16:52+0300

2022-08-04T16:52+0300

2022-08-04T16:52+0300

ekonomi

wti petrolü

brent petrol

fiyat

opec+

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Türkiye saatiyle 16.22 itibarıyla brent ham petrolünün ekim vadeli fiyatları yüzde 1.06 düşüşle 95.76 dolara düşerken, WTI'nin eylül vadeli işlemleri de yüzde 0.76 düşüşle 89.97 dolara geriledi.Düşüş, OPEC+ ülkelerinin eylül ayında petrol üretimini günde 100 bin varil artıracağını ve yüksek enerji fiyatlarını dengelemek için üretimi yavaş yavaş artıracağını açıklamasının ardından geldi.Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatını takiben Rus enerji sektörüne uygulanan yaptırımlar, Batı'da enerji krizi ve enflasyonu tetiklemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220804/ilk-ceyrekte-rekor-kr-aciklayan-shell-dunya-capindaki-calisanlarina-yuzde-8-ikramiye-verecek-1059499896.html

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wti petrolü, brent petrol, fiyat, opec+