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Yabancılar bir haftada 26.9 milyon dolarlık hisse sattı
Yabancılar bir haftada 26.9 milyon dolarlık hisse sattı
Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 26.9 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi. 04.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-04T15:23+0300
2022-08-04T15:23+0300
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borsa
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Temmuz haftasında net 26,9 milyon dolarlık hisse senedi, 21,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 9,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.Yurt dışında yerleşik kişilerin 22 Temmuz itibarıyla 14 milyar 805,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 29 Temmuz'da 14 milyar 851,7 milyon dolara yükseldi.Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 327,7 milyon dolardan 1 milyar 283,2 milyon dolara geriledi. ŞBS stokları ise 109,6 milyon dolardan 98,5 milyon dolara indi.
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türkiye, yabancı, borsa, borsa istanbul, merkez bankası

Yabancılar bir haftada 26.9 milyon dolarlık hisse sattı

15:23 04.08.2022
© AABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
© AA
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Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 26.9 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Temmuz haftasında net 26,9 milyon dolarlık hisse senedi, 21,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 9,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 22 Temmuz itibarıyla 14 milyar 805,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 29 Temmuz'da 14 milyar 851,7 milyon dolara yükseldi.
Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 327,7 milyon dolardan 1 milyar 283,2 milyon dolara geriledi. ŞBS stokları ise 109,6 milyon dolardan 98,5 milyon dolara indi.
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