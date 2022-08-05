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Avrupa'da enerji krizi: AB Konseyi, kış için doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltma planını onayladı
Avrupa'da enerji krizi: AB Konseyi, kış için doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltma planını onayladı
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, önümüzdeki kış mevsiminde doğalgaz tüketimini yüzde 15 oranında azaltmayı öngören enerji kriziyle mücadele planını onayladı. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T19:25+0300
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dünya
ab
enerji krizi
tasarruf
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Planın amacı olarak doğalgaz tasarrufu gösteriliyor. AB Konseyi’nin açıklamasında, “enerji kaynaklarını silah olarak kullanan” Rusya’dan yakıt arzında olası kesintilere hazırlık yapıldığı ifade edildi.AB üyesi ülkeler, 1 Ağustos 2022’den 31 Mart 2023’e kadar olan dönem için gaz tüketimini son 5 yıldaki ortalama tüketime kıyasla yüzde 15 oranında azaltmayı kabul etti.
https://tr.sputniknews.com/20220802/avrupada-enerji-krizi-ispanyada-hukumet-enerji-tasarrufunu-hedefleyen-yasa-tasarisini-onayladi-1059391806.html
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ab, enerji krizi, tasarruf

Avrupa'da enerji krizi: AB Konseyi, kış için doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltma planını onayladı

19:25 05.08.2022 (güncellendi: 19:27 05.08.2022)
© REUTERS / Remo Casilliİtalya kar ve soğuk havanın etkisi altında
İtalya kar ve soğuk havanın etkisi altında - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© REUTERS / Remo Casilli
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi, önümüzdeki kış mevsiminde doğalgaz tüketimini yüzde 15 oranında azaltmayı öngören enerji kriziyle mücadele planını onayladı.
Planın amacı olarak doğalgaz tasarrufu gösteriliyor. AB Konseyi’nin açıklamasında, “enerji kaynaklarını silah olarak kullanan” Rusya’dan yakıt arzında olası kesintilere hazırlık yapıldığı ifade edildi.
AB üyesi ülkeler, 1 Ağustos 2022’den 31 Mart 2023’e kadar olan dönem için gaz tüketimini son 5 yıldaki ortalama tüketime kıyasla yüzde 15 oranında azaltmayı kabul etti.
İspanya Kraliyet Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
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