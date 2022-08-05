https://tr.sputniknews.com/20220805/ab-konseyi-kis-icin-dogalgaz-tuketimini-yuzde-15-azaltma-planini-onayladi-1059559000.html
Avrupa'da enerji krizi: AB Konseyi, kış için doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltma planını onayladı
Avrupa'da enerji krizi: AB Konseyi, kış için doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltma planını onayladı
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, önümüzdeki kış mevsiminde doğalgaz tüketimini yüzde 15 oranında azaltmayı öngören enerji kriziyle mücadele planını onayladı. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T19:25+0300
2022-08-05T19:25+0300
2022-08-05T19:27+0300
dünya
ab
enerji krizi
tasarruf
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Planın amacı olarak doğalgaz tasarrufu gösteriliyor. AB Konseyi’nin açıklamasında, “enerji kaynaklarını silah olarak kullanan” Rusya’dan yakıt arzında olası kesintilere hazırlık yapıldığı ifade edildi.AB üyesi ülkeler, 1 Ağustos 2022’den 31 Mart 2023’e kadar olan dönem için gaz tüketimini son 5 yıldaki ortalama tüketime kıyasla yüzde 15 oranında azaltmayı kabul etti.
https://tr.sputniknews.com/20220802/avrupada-enerji-krizi-ispanyada-hukumet-enerji-tasarrufunu-hedefleyen-yasa-tasarisini-onayladi-1059391806.html
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ab, enerji krizi, tasarruf
Avrupa'da enerji krizi: AB Konseyi, kış için doğalgaz tüketimini yüzde 15 azaltma planını onayladı
19:25 05.08.2022 (güncellendi: 19:27 05.08.2022) Abone ol
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, önümüzdeki kış mevsiminde doğalgaz tüketimini yüzde 15 oranında azaltmayı öngören enerji kriziyle mücadele planını onayladı.
Planın amacı olarak doğalgaz tasarrufu gösteriliyor. AB Konseyi’nin açıklamasında, “enerji kaynaklarını silah olarak kullanan” Rusya’dan yakıt arzında olası kesintilere hazırlık yapıldığı ifade edildi.
AB üyesi ülkeler, 1 Ağustos 2022’den 31 Mart 2023’e kadar olan dönem için gaz tüketimini son 5 yıldaki ortalama tüketime kıyasla yüzde 15 oranında azaltmayı kabul etti.