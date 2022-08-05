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AHBAP 25 gündür firarda olan ineği satın aldı, İzmir'deki barınağa gönderdi
AHBAP 25 gündür firarda olan ineği satın aldı, İzmir'deki barınağa gönderdi
Balıkesir'de Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan ve 25 gün sonra yakalanan kurbanlık inek, Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı AHBAP Platformu tarafından satın... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T12:48+0300
2022-08-05T12:57+0300
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Kepsut ilçesi kırsal İsaalan Mahallesi Muhtarı Ramazan Kocabıyık, Kurban Bayramı'nın 1. günü sabah saatlerinde, kurbanlık ineği kesmek için Yenice Mahallesi'ne getirdi. Kesim öncesi kaçan inek, 25 gün sonra, kaçtığı bölgeye 25 kilometre mesafedeki Kayaeli Mahallesi'nde bulundu.Muhtar Ramazan Kocabıyık ineği 1 hafta sonra oğlunun düğününde keseceğini söyledi. Başkanlığını sanatçı Haluk Levent'in yaptığı AHBAP Platformu, ineği satın almak için harekete geçti. Muhtar Kocabıyık, hayvan için 30 bin lira istediğini açıkladı. Muhtar ile iletişime geçen Ahbap Platformu, ineği satın aldı ancak fiyat açıklanmadı.İnek, Rize'nin İyidere ilçesinde, 2018 yılında Kurban Bayramı'nın birinci günü kurban pazarından kaçıp, denize atlayan ve Trabzon'un Sürmene ilçesi sahilinde bulunduktan yine Ahbap Platformu tarafından sahiplenilip, İzmir Kemalpaşa'daki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirilen boğa Ferdinand'ın yanına gönderildi.‘Kendisini kıramadık’İstanbul'dan bir iş insanın daha hayvanı sahiplenmek istediğini söyleyen Muhtar Ramazan Kocabıyık, "Satmak istemediğimi söyledim. Haluk Levent arayınca ona da satmak istemediğimi söyledim ama kıramadım. Kendisi çok değer verdiğimiz ve sık sık hayır işleri ile adını duyduğumuz bir sanatçı. Kendisini kıramadık" dedi.İneği teslim almak için İsaalan Mahallesin'e gelen AHBAP Balıkesir Şehir Başkanı Dilek Yörük, tüm doğaya ve insanlara karşı saygı duyan, farkındalık oluşturan bir platform olduklarını belirtip, "Bu dostumuzu İzmir'de bulunan boğa Ferdinand'ın yanına gidecek" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220804/kurban-bayraminda-kacan-ve-25-gun-sonra-bulunan-bogaya-ahbap-dernegi-talip-oldu-1059483339.html
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anadolu halk ve barış platformu (ahbap), inek, izmir

AHBAP 25 gündür firarda olan ineği satın aldı, İzmir'deki barınağa gönderdi

12:48 05.08.2022 (güncellendi: 12:57 05.08.2022)
© DHAAHBAP'ın aldığı 25 gündür firarda olan inek
AHBAP'ın aldığı 25 gündür firarda olan inek - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© DHA
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Balıkesir'de Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan ve 25 gün sonra yakalanan kurbanlık inek, Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı AHBAP Platformu tarafından satın alınarak İzmir'deki barınağa gönderildi.
Kepsut ilçesi kırsal İsaalan Mahallesi Muhtarı Ramazan Kocabıyık, Kurban Bayramı'nın 1. günü sabah saatlerinde, kurbanlık ineği kesmek için Yenice Mahallesi'ne getirdi. Kesim öncesi kaçan inek, 25 gün sonra, kaçtığı bölgeye 25 kilometre mesafedeki Kayaeli Mahallesi'nde bulundu.
Muhtar Ramazan Kocabıyık ineği 1 hafta sonra oğlunun düğününde keseceğini söyledi. Başkanlığını sanatçı Haluk Levent'in yaptığı AHBAP Platformu, ineği satın almak için harekete geçti. Muhtar Kocabıyık, hayvan için 30 bin lira istediğini açıkladı. Muhtar ile iletişime geçen Ahbap Platformu, ineği satın aldı ancak fiyat açıklanmadı.
İnek, Rize'nin İyidere ilçesinde, 2018 yılında Kurban Bayramı'nın birinci günü kurban pazarından kaçıp, denize atlayan ve Trabzon'un Sürmene ilçesi sahilinde bulunduktan yine Ahbap Platformu tarafından sahiplenilip, İzmir Kemalpaşa'daki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirilen boğa Ferdinand'ın yanına gönderildi.

‘Kendisini kıramadık’

İstanbul'dan bir iş insanın daha hayvanı sahiplenmek istediğini söyleyen Muhtar Ramazan Kocabıyık, "Satmak istemediğimi söyledim. Haluk Levent arayınca ona da satmak istemediğimi söyledim ama kıramadım. Kendisi çok değer verdiğimiz ve sık sık hayır işleri ile adını duyduğumuz bir sanatçı. Kendisini kıramadık" dedi.
İneği teslim almak için İsaalan Mahallesin'e gelen AHBAP Balıkesir Şehir Başkanı Dilek Yörük, tüm doğaya ve insanlara karşı saygı duyan, farkındalık oluşturan bir platform olduklarını belirtip, "Bu dostumuzu İzmir'de bulunan boğa Ferdinand'ın yanına gidecek" dedi.
Balıkesir'de Kurban Bayramı'nda kaçan ve 26 gün sonra 25 kilometre uzaklıktaki bir köyde bulunan boğaya Ahbap Derneği talip oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
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Kurban Bayramı'nda kaçan ve 25 gün sonra bulunan boğaya Ahbap Derneği talip oldu
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