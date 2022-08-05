https://tr.sputniknews.com/20220805/alina-of-cuba-filmi-kuba-devrimi-lideri-castroya-abdli-aktor-franco-hayat-verecek--1059533791.html
'Alina of Cuba' filmi: Küba devrimi lideri Castro'ya ABD'li aktör Franco hayat verecek
'Alina of Cuba' filmi: Küba devrimi lideri Castro'ya ABD'li aktör Franco hayat verecek
Küba devrimi lideri Castro'nun kızının hayatını konu alan filmde Castro'yu canlandıracak isim belli oldu. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T10:05+0300
2022-08-05T10:05+0300
2022-08-05T10:06+0300
yaşam
james franco
küba
film
fidel castro
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Deadline sitesinin haberine göre bir Oscar adaylığı ve iki Altın Küre'si bulunan ABD'li aktör James Franco'nun, 'Alina of Cuba' filminde Küba devrimi lideri ve eski başkanı Fidel Castro'yu canlandıracağı kesinleşti. Filmde Castro'nun kızı Alina Fernandez'e Ana Villafañe, Alina'nın annesi Natalia Revuelta'ya da Mia Maestro hayat verecek. Migeul Bardem'in yönetmenlik koltuğunda oturduğu, Alina Fernandez'in kendisinin de danışmanları arasında olduğu filmde Alina'nın 1993'te İspanya'ya kaçmadan önce Küba'daki hayatı konu alınıyor.
küba
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MIA „Rosiya Segodnya“
james franco, küba, film, fidel castro
'Alina of Cuba' filmi: Küba devrimi lideri Castro'ya ABD'li aktör Franco hayat verecek
10:05 05.08.2022 (güncellendi: 10:06 05.08.2022) Abone ol
Küba devrimi lideri Castro'nun kızının hayatını konu alan filmde Castro'yu canlandıracak isim belli oldu.
Deadline sitesinin haberine göre bir Oscar adaylığı ve iki Altın Küre'si bulunan ABD'li aktör James Franco'nun, 'Alina of Cuba' filminde Küba devrimi lideri ve eski başkanı Fidel Castro'yu canlandıracağı kesinleşti.
Filmde Castro'nun kızı Alina Fernandez'e Ana Villafañe, Alina'nın annesi Natalia Revuelta'ya da Mia Maestro hayat verecek.
Migeul Bardem'in yönetmenlik koltuğunda oturduğu, Alina Fernandez'in kendisinin de danışmanları arasında olduğu filmde Alina'nın 1993'te İspanya'ya kaçmadan önce Küba'daki hayatı konu alınıyor.