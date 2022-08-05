https://tr.sputniknews.com/20220805/alina-of-cuba-filmi-kuba-devrimi-lideri-castroya-abdli-aktor-franco-hayat-verecek--1059533791.html

'Alina of Cuba' filmi: Küba devrimi lideri Castro'ya ABD'li aktör Franco hayat verecek

'Alina of Cuba' filmi: Küba devrimi lideri Castro'ya ABD'li aktör Franco hayat verecek

Küba devrimi lideri Castro'nun kızının hayatını konu alan filmde Castro'yu canlandıracak isim belli oldu. 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T10:05+0300

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yaşam

james franco

küba

film

fidel castro

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Deadline sitesinin haberine göre bir Oscar adaylığı ve iki Altın Küre'si bulunan ABD'li aktör James Franco'nun, 'Alina of Cuba' filminde Küba devrimi lideri ve eski başkanı Fidel Castro'yu canlandıracağı kesinleşti. Filmde Castro'nun kızı Alina Fernandez'e Ana Villafañe, Alina'nın annesi Natalia Revuelta'ya da Mia Maestro hayat verecek. Migeul Bardem'in yönetmenlik koltuğunda oturduğu, Alina Fernandez'in kendisinin de danışmanları arasında olduğu filmde Alina'nın 1993'te İspanya'ya kaçmadan önce Küba'daki hayatı konu alınıyor.

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james franco, küba, film, fidel castro