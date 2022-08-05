https://tr.sputniknews.com/20220805/ankara-valiligi-uyardi-kuvvetli-yagisa-dikkat-1059559428.html

Ankara Valiliği uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat

Ankara Valiliği uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat

Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden sonra kent merkezi ile kuzey ve batı kesimlerde kuvvetli gök gürültülü sağanağın beklendiği uyarısında bulundu. 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T19:47+0300

2022-08-05T19:47+0300

2022-08-05T19:48+0300

dünya

ankara

ankara valiliği

kuvvetli yağış

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Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın öğle saatlerinden sonra Ankara'nın merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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ankara, ankara valiliği, kuvvetli yağış