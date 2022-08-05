https://tr.sputniknews.com/20220805/ankara-valiligi-uyardi-kuvvetli-yagisa-dikkat-1059559428.html
Ankara Valiliği uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat
Ankara Valiliği uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat
Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden sonra kent merkezi ile kuzey ve batı kesimlerde kuvvetli gök gürültülü sağanağın beklendiği uyarısında bulundu. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T19:47+0300
2022-08-05T19:47+0300
2022-08-05T19:48+0300
dünya
ankara
ankara valiliği
kuvvetli yağış
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Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın öğle saatlerinden sonra Ankara'nın merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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ankara, ankara valiliği, kuvvetli yağış
Ankara Valiliği uyardı: Kuvvetli yağışa dikkat
19:47 05.08.2022 (güncellendi: 19:48 05.08.2022) Abone ol
Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden sonra kent merkezi ile kuzey ve batı kesimlerde kuvvetli gök gürültülü sağanağın beklendiği uyarısında bulundu.
Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.
Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın öğle saatlerinden sonra Ankara'nın merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.