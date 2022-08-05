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https://tr.sputniknews.com/20220805/arda-kurala-gozalti-bir-mekanin-isletmecisini-darbetti-annesini-ve-kardesini-tehdit-etti-1059548575.html
Arda Kural'a gözaltı: Bir mekanın işletmecisini darbetti, annesini ve kardeşini tehdit etti
Arda Kural'a gözaltı: Bir mekanın işletmecisini darbetti, annesini ve kardeşini tehdit etti
Arda Kural, Büyükçekmece sahilde bir mekanın işletmecisini darbedip kavga çıkardı. Olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınan Kural, ifadesinin... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T14:56+0300
2022-08-05T15:06+0300
arda kural
yaşam
gözaltı
büyükçekmece
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Büyükçekmece'de, sahilde gittiği eğlence yerinde kavgaya karışan oyuncu Arda Kural, güvenlik görevlisi Gökhan Yıldız'a yumruk attı. Ailesinin de kendilerine karşı darp ve tehditte bulunduğunu iddia ettiği Kural hakkında, evden 1 aylık uzaklaştırma kararının çıkarıldığı öğrenildi.Olay, gece saatlerine Büyükçekmece Albatros Sahilinde bulunan bir eğlence mekanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eğlence mekanına giden Arda Kural burada henüz bilinmeyen bir nedenle işletmenin personeli ile tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine Kural, işletmenin özel güvenlik görevlisi Gökhan Yıldız'a yumruk attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, oyuncuyu ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.Yıldız'ın, oyuncudan da şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan sözlü tartışma anları, Arda Kural'ın olay yerinden ayrılışı ise güvenlik kamerasına yansıdı.Öte yandan Arda Kural'ın geçtiğimiz günde ailesi ile yaşadığı tartışma nedeni ile polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Anne G.Ç. tehdit edildiği, kardeşi A.K.'nin ise darbedildiği gerekçesi ile karakola başvurdu.İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Kural'ın sadece kardeşini darp suçlamasını kabul ettiği, diğerlerini ise reddettiği öğrenildi. Kural hakkında 1 aylık evden uzaklaştırma kararı çıkartıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220308/arda-kural-annem-sikayet-edince-sokakta-yasamaya-basladim-1054515331.html
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arda kural, gözaltı, büyükçekmece

Arda Kural'a gözaltı: Bir mekanın işletmecisini darbetti, annesini ve kardeşini tehdit etti

14:56 05.08.2022 (güncellendi: 15:06 05.08.2022)
© YouTube/Duymayan KalmasınArda Kural
Arda Kural - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© YouTube/Duymayan Kalmasın
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Arda Kural, Büyükçekmece sahilde bir mekanın işletmecisini darbedip kavga çıkardı. Olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınan Kural, ifadesinin ardından serbest bırakıldıktan sonra ise evinde de ailesiyle kavga ettiği öğrenildi.
Büyükçekmece'de, sahilde gittiği eğlence yerinde kavgaya karışan oyuncu Arda Kural, güvenlik görevlisi Gökhan Yıldız'a yumruk attı. Ailesinin de kendilerine karşı darp ve tehditte bulunduğunu iddia ettiği Kural hakkında, evden 1 aylık uzaklaştırma kararının çıkarıldığı öğrenildi.
Olay, gece saatlerine Büyükçekmece Albatros Sahilinde bulunan bir eğlence mekanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eğlence mekanına giden Arda Kural burada henüz bilinmeyen bir nedenle işletmenin personeli ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Kural, işletmenin özel güvenlik görevlisi Gökhan Yıldız'a yumruk attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, oyuncuyu ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.
Yıldız'ın, oyuncudan da şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan sözlü tartışma anları, Arda Kural'ın olay yerinden ayrılışı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan Arda Kural'ın geçtiğimiz günde ailesi ile yaşadığı tartışma nedeni ile polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Anne G.Ç. tehdit edildiği, kardeşi A.K.'nin ise darbedildiği gerekçesi ile karakola başvurdu.
İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Kural'ın sadece kardeşini darp suçlamasını kabul ettiği, diğerlerini ise reddettiği öğrenildi. Kural hakkında 1 aylık evden uzaklaştırma kararı çıkartıldı.
Arda Kural - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
YAŞAM
Arda Kural: Annem şikayet edince sokakta yaşamaya başladım
8 Mart, 09:35
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