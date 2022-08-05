https://tr.sputniknews.com/20220805/asbestli-gemiye-karsi-izmirde-miting-geldikleri-gibi-gidecekler-1059563194.html

Asbestli gemiye karşı İzmir'de miting: Geldikleri gibi gidecekler

Asbestli gemiye karşı İzmir'de miting: Geldikleri gibi gidecekler

İzmir’in Aliağa ilçesinde sökümü için izin verilen asbestli gemi Sao Paulo'nun kente getirilmemesi için binlerce İzmirli Gündoğdu Meydanı'nda toplantı. İzmir... 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T21:18+0300

2022-08-05T21:18+0300

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türkiye

asbest

izmir

aliağa limanı

gemi

tunç soyer

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İzmir Aliağa'da sökümü için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan izin verilen asbestli gemi Nae Sao Paulo'nun kente getirilmemesi için İzmir halkı Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi. Moğollar Grubu'nun konser verdiği mitinge İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç; odalar, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile binlerce yurttaş katıldı.Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Moğollar Grubu’nun kurucusu müzisyen Cahit Berkay’ın anonsuyla sahneye çıkan Başkan Soyer, "İyi ki varsınız. Ne zaman bu güzel coğrafyanın taşına toprağına saldırı olsa dimdik ayakta duran, bu ülkenin vicdanı olan Moğollar’a teşekkür ediyoruz. 'İzmir dünyanın çöplüğü olmayacak' dedik. Bu yolculukta beraber yürüdüğümüz İzmir Demokrasi ve Emek Platformu'nun çok değerli temsilcileri bizimle beraber. DİSK, KESK, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu... Çok değerli Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız Ali Öztunç, İzmir milletvekilimiz Sevda Erdan Kılıç, muhtarlarımız hepsi bizimle beraber. Gemi, Brezilya’dan yola çıktı. Bugün Ankara’da Brezilya Büyükelçiliğinin önünde pankartlarımızı açtık, uyardık. 'Bu gemi İzmir’e gelmeyecek' dedik. Gemi yolda... Muhtemelen 30-40 gün içinde İzmir’e varması bekleniyor. Bu gemiyi İzmir’e sokmamak için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. İzmir dünyanın çöplüğü değildir. Bu 30-40 gün boyunca birçok eylem gerçekleştireceğiz. Bir şey yapmalı. Yapacağız. Canımız kadar sevdiğimiz İzmir’e hep beraber sahip çıkacağız. Buraya gelecek o gemilere buradan bir sözümüz var. Geldikleri gibi gidecekler” diye konuştu.CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, AKP hükümetini eleştirerek şunları söyledi:"Gönül isterdi ki bugün burada Moğollar’ı keyifle dinleyelim. Ancak maalesef birileri yine bir yerlerden para için, 3-5 dolar için düğmeye bastı. Biz bugün burada hem Moğollar'ı dinliyoruz hem de isyanımızı dile getiriyoruz. AK Parti hükümeti parayı bitirdi. 128 milyar doları buharlaştırdı. Kasada ne varsa, yediler bitirdiler. Arazileri sattılar, ormanları ormanları yağmaladılar, bütün kuşlar bitti sıra leyleğe geldi misali. Şimdi de İzmir’i dünyanın çöplüğü ve hurdalığı yapmak istiyorlar. İzmir, dünyanın hurdalığı olmayacak. Ama yakında, en geç 10 ay sonra AK Parti hurdalık olacak, hurdaya çıkacak. Moğollar 'Bir şey yapmalı' diyor. Evet bir şey yapmalı. Ne yapmalı? O gemi, Türk kara sularına girmemeli. O gemiyi İzmir’e, Aliağa’ya sokmamalıyız. Bu bir başlangıç. Gün gelir, eğer o gemi gelirse bu meydan dolar. İzmirli nasıl ki birlerini geldiği gibi göndendiyse o gemiyi de o gemiyi getirenleri de geldiği gibi göndermeyi bilir. Biz sonuna kadar bu mücadelede hep beraber birlikteyiz. Madenler üzerinden ormanlarımızı kesmek istiyorlar, siyanürlü havuzlarla topraklarımızı zehirlemeye çalışıyorlar. Bu gemi İzmir’e sokulmayacak. Efendim, 'Tonlarca değil de 9 ton var da şöyle de böyle de' Murat Kurum ve Erdoğan’a açık çağrı... Ey Tayyip Erdoğan elini İzmir’den çek. Ey Tayyip Erdoğan elini Türkiye'nin incisi İzmir'den çek. Çünkü İzmirli dik durmayı bilir. Sandıkta nasıl yapıyorsa o gemi geldiğinde de gereğini yapmayı bilir. Başkanım '30-40' gün dedi. Bugünden itibaren mücadeleyi büyüterek devam ettireceğiz. Emin olun, inanın. Türkiye’de de her şey çok güzel olacak. O gemi geldiği gibi gidecek. El ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz, onlar kaybedecekler.”

https://tr.sputniknews.com/20220801/olum-gemisinin-yola-cikmasi-oncesi-halk-sagligi-uyarisi-1059387970.html

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asbest, izmir, aliağa limanı, gemi, tunç soyer