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Bakan Akar'dan tahıl koridoru açıklaması: Aksaksız olarak devam ediyor
Bakan Akar'dan tahıl koridoru açıklaması: Aksaksız olarak devam ediyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddesi yüklü gemilerden üçünün daha hareket ettiğini belirterek... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T12:14+0300
2022-08-05T12:14+0300
politika
hulusi akar
tahıl
gemi
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Akar, davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Sierra Leone Savunma Bakanı Kellie Hassan Conteh ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Akar ile Sierra Leone Savunma Bakanı Conteh tarafından, "Türkiye - Sierra Leone Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması" imzaladı.İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Anlaşma ile iki ülke arasındaki askeri eğitim işbirliğine yönelik çerçeve çizilmiş oldu" diye konuştu.'Tahıl anlaşması aksaksız devam ediyor'Ukrayna limanlarından bugün ayrılan tahıl yüklü üç gemiye ilişkin soru üzerine Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandığını hatırlattı.Söz konusu belge kapsamında İstanbul’da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde çalışmaların devam ettiğini ifade eden Akar, şunları söyledi:Akar, sözlerinin sonunda Müşterek Koordinasyon Merkezi’ndeki görevlileri çalışmalarından dolayı tebrik ederek, "Temennimiz bu sürecin aksaksız ve eksiksiz bir şekilde tamamlanmasıdır" dediTahıl yüklü gemilerİrlanda'ya gidecek 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı "Navıstar", Odessa Limanı'ndan, İngiltere'ye gidecek 13 bin ton mısır yüklü Malta bayraklı "Rojen" ile Türkiye'ye gelecek "Polarnet" isimli 12 bin ton mısır taşıyan Türk bayraklı gemi Çernomorsk Limanı'nından sabah saatlerinde hareket etmişti.Ukrayna limanlarından çıkan ilk gemi olma özelliğini taşıyan Razoni adlı mısır yüklü geminin, İstanbul’daki kontrollerinin ardından Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru seyri devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220805/navistar-isimli-misir-yuklu-ikinci-gemi-odessadan--yola-cikti--1059532795.html
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hulusi akar, tahıl, gemi, ukrayna, bm, rusya, türkiye

Bakan Akar'dan tahıl koridoru açıklaması: Aksaksız olarak devam ediyor

12:14 05.08.2022
© AAHulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddesi yüklü gemilerden üçünün daha hareket ettiğini belirterek, "Faaliyetlerimiz şu ana kadar planlandığı şekilde, aksaksız olarak anlaşmalarda ifade edildiği gibi devam ediyor" dedi.
Akar, davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Sierra Leone Savunma Bakanı Kellie Hassan Conteh ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Akar ile Sierra Leone Savunma Bakanı Conteh tarafından, "Türkiye - Sierra Leone Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması" imzaladı.
İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Anlaşma ile iki ülke arasındaki askeri eğitim işbirliğine yönelik çerçeve çizilmiş oldu" diye konuştu.

'Tahıl anlaşması aksaksız devam ediyor'

Ukrayna limanlarından bugün ayrılan tahıl yüklü üç gemiye ilişkin soru üzerine Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandığını hatırlattı.
Söz konusu belge kapsamında İstanbul’da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde çalışmaların devam ettiğini ifade eden Akar, şunları söyledi:
"Merkezdeki arkadaşlarımız, görevliler karşılıklı anlayış ve koordinasyon içerisinde söz konusu anlaşmanın başarılı, aksaksız bir şekilde yürümesi için gayret gösteriyor. Rusya, Ukrayna, BM ve Türkiye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Ukrayna limanlarından ilk gemi daha önce çıkmıştı, Lübnan'a doğru seyrine devam ediyor. Bugün Ukrayna limanlarından üç gemi daha hareket etti. Bunlardan biri İngiltere, biri İrlanda, diğeri de Türkiye'de kalacak şekilde tahliye faaliyetine başladı. Daha önce burada Ukrayna'ya gitmek için bekleyen boş gemi de hareket etti. Ukrayna'ya gidecek ilk gemi olan bu gemi de bu sabah İstanbul'dan Ukrayna'ya doğru harekete geçti. Gemi Ukrayna’da yükleme yapıp dönecek. Faaliyetlerimiz şu ana kadar planlandığı şekilde, aksaksız olarak anlaşmalarda ifade edildiği gibi devam ediyor."
Akar, sözlerinin sonunda Müşterek Koordinasyon Merkezi’ndeki görevlileri çalışmalarından dolayı tebrik ederek, "Temennimiz bu sürecin aksaksız ve eksiksiz bir şekilde tamamlanmasıdır" dedi
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Tahıl yüklü gemiler

İrlanda'ya gidecek 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı "Navıstar", Odessa Limanı'ndan, İngiltere'ye gidecek 13 bin ton mısır yüklü Malta bayraklı "Rojen" ile Türkiye'ye gelecek "Polarnet" isimli 12 bin ton mısır taşıyan Türk bayraklı gemi Çernomorsk Limanı'nından sabah saatlerinde hareket etmişti.
Ukrayna limanlarından çıkan ilk gemi olma özelliğini taşıyan Razoni adlı mısır yüklü geminin, İstanbul’daki kontrollerinin ardından Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru seyri devam ediyor.
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