Bakan Akar'dan tahıl koridoru açıklaması: Aksaksız olarak devam ediyor

"Merkezdeki arkadaşlarımız, görevliler karşılıklı anlayış ve koordinasyon içerisinde söz konusu anlaşmanın başarılı, aksaksız bir şekilde yürümesi için gayret gösteriyor. Rusya, Ukrayna, BM ve Türkiye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Ukrayna limanlarından ilk gemi daha önce çıkmıştı, Lübnan'a doğru seyrine devam ediyor. Bugün Ukrayna limanlarından üç gemi daha hareket etti. Bunlardan biri İngiltere, biri İrlanda, diğeri de Türkiye'de kalacak şekilde tahliye faaliyetine başladı. Daha önce burada Ukrayna'ya gitmek için bekleyen boş gemi de hareket etti. Ukrayna'ya gidecek ilk gemi olan bu gemi de bu sabah İstanbul'dan Ukrayna'ya doğru harekete geçti. Gemi Ukrayna’da yükleme yapıp dönecek. Faaliyetlerimiz şu ana kadar planlandığı şekilde, aksaksız olarak anlaşmalarda ifade edildiği gibi devam ediyor."