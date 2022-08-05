https://tr.sputniknews.com/20220805/bakan-cavusoglundan-azeri-mevkidasi-bayramova-gecmis-olsun-telefonu-1059529065.html

Bakan Çavuşoğlu'ndan Azeri mevkidaşı Bayramov'a geçmiş olsun telefonu

Bakan Çavuşoğlu'ndan Azeri mevkidaşı Bayramov'a geçmiş olsun telefonu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'a Londra'daki Azerbaycan Büyükelçiliğine yapılan saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini... 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T02:08+0300

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2022-08-05T02:08+0300

dünya

mevlüt çavuşoğlu

ceyhun bayramov

geçmiş olsun

büyükelçilik

londra

saldırı

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Azerbaycan’ın Londra Büyükelçiliği'ne yönelik saldırı nedeniyle telefonla aradığı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, Azerbaycan makamlarına her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladığı belirtildi.Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Londra Büyükelçiliğinin 4 Ağustos'ta radikal dini bir grup tarafından saldırıya uğradığı duyurulmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220804/bakan-cavusoglu-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-telefonda-gorustu-1059518301.html

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mevlüt çavuşoğlu, ceyhun bayramov, geçmiş olsun, büyükelçilik, londra, saldırı