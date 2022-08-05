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https://tr.sputniknews.com/20220805/bakan-cavusoglundan-azeri-mevkidasi-bayramova-gecmis-olsun-telefonu-1059529065.html
Bakan Çavuşoğlu'ndan Azeri mevkidaşı Bayramov'a geçmiş olsun telefonu
Bakan Çavuşoğlu'ndan Azeri mevkidaşı Bayramov'a geçmiş olsun telefonu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'a Londra'daki Azerbaycan Büyükelçiliğine yapılan saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
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2022-08-05T02:08+0300
dünya
mevlüt çavuşoğlu
ceyhun bayramov
geçmiş olsun
büyükelçilik
londra
saldırı
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Azerbaycan’ın Londra Büyükelçiliği'ne yönelik saldırı nedeniyle telefonla aradığı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, Azerbaycan makamlarına her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladığı belirtildi.Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Londra Büyükelçiliğinin 4 Ağustos'ta radikal dini bir grup tarafından saldırıya uğradığı duyurulmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220804/bakan-cavusoglu-bm-genel-sekreteri-guterres-ile-telefonda-gorustu-1059518301.html
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mevlüt çavuşoğlu, ceyhun bayramov, geçmiş olsun, büyükelçilik, londra, saldırı

Bakan Çavuşoğlu'ndan Azeri mevkidaşı Bayramov'a geçmiş olsun telefonu

02:08 05.08.2022
© AAÇavuşoğlu - Bayramov
Çavuşoğlu - Bayramov - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'a Londra'daki Azerbaycan Büyükelçiliğine yapılan saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Azerbaycan’ın Londra Büyükelçiliği'ne yönelik saldırı nedeniyle telefonla aradığı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, Azerbaycan makamlarına her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladığı belirtildi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Londra Büyükelçiliğinin 4 Ağustos'ta radikal dini bir grup tarafından saldırıya uğradığı duyurulmuştu.
Mevlüt Çavuşoğlu - Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
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