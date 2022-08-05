https://tr.sputniknews.com/20220805/bakan-koca-yeni-bir-yasanin-gecmise-dogru-isletilemezligi-malpraktis-yasasi-icin-de-gecerli-1059556869.html
Bakan Koca: Yeni bir yasanın geçmişe doğru işletilemezliği, Malpraktis Yasası için de geçerli
Bakan Koca: Yeni bir yasanın geçmişe doğru işletilemezliği, Malpraktis Yasası için de geçerli
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, malpraktis davalarıyla ilgili yasanın, sonuçlanmış davaları kapsamadığını belirtip, "Sonuçlanmış davası sebebiyle haciz tebligatı... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T17:10+0300
2022-08-05T17:10+0300
2022-08-05T17:10+0300
politika
sağlık bakanı
fahrettin koca
malpraktis
dava
yasa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1051915516_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_efef100be660217fe2bb3d16013f1531.jpg
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, malpraktis davalarıyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.Yeni bir yasanın geçmişe doğru işletilemeyeceğini hatırlatan Bakan Koca, "Yeni bir yasanın geçmişe doğru işletilemezliği, Malpraktis Yasası için de geçerli. Yasa çıktığı tarihte devam eden davaları kapsamaktadır. Sonuçlanmış davası sebebiyle haciz tebligatı alan meslektaşımız adına üzgünüz. Devam eden ve yeni davalar için kasıt yoksa rücu asla olmayacak" dedi.Malpraktis nedir?Malpraktis, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları'na göre, bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi ile hekimliğin kötü uygulaması anlamına gelmektedir.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1051915516_82:0:1359:958_1920x0_80_0_0_716ba71608724bbaa4438d428182bd00.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sağlık bakanı, fahrettin koca, malpraktis, dava, yasa
Bakan Koca: Yeni bir yasanın geçmişe doğru işletilemezliği, Malpraktis Yasası için de geçerli
Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, malpraktis davalarıyla ilgili yasanın, sonuçlanmış davaları kapsamadığını belirtip, "Sonuçlanmış davası sebebiyle haciz tebligatı alan meslektaşımız adına üzgünüz. Devam eden ve yeni davalar için kasıt yoksa rücu asla olmayacak" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, malpraktis davalarıyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Yeni bir yasanın geçmişe doğru işletilemeyeceğini hatırlatan Bakan Koca, "Yeni bir yasanın geçmişe doğru işletilemezliği, Malpraktis Yasası için de geçerli. Yasa çıktığı tarihte devam eden davaları kapsamaktadır. Sonuçlanmış davası sebebiyle haciz tebligatı alan meslektaşımız adına üzgünüz. Devam eden ve yeni davalar için kasıt yoksa rücu asla olmayacak" dedi.
Malpraktis nedir?
Malpraktis, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları'na göre, bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi ile hekimliğin kötü uygulaması anlamına gelmektedir.