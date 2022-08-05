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Bakan Koca: Yeni bir yasanın geçmişe doğru işletilemezliği, Malpraktis Yasası için de geçerli
Bakan Koca: Yeni bir yasanın geçmişe doğru işletilemezliği, Malpraktis Yasası için de geçerli
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, malpraktis davalarıyla ilgili yasanın, sonuçlanmış davaları kapsamadığını belirtip, "Sonuçlanmış davası sebebiyle haciz tebligatı... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T17:10+0300
2022-08-05T17:10+0300
politika
sağlık bakanı
fahrettin koca
malpraktis
dava
yasa
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, malpraktis davalarıyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.Yeni bir yasanın geçmişe doğru işletilemeyeceğini hatırlatan Bakan Koca, "Yeni bir yasanın geçmişe doğru işletilemezliği, Malpraktis Yasası için de geçerli. Yasa çıktığı tarihte devam eden davaları kapsamaktadır. Sonuçlanmış davası sebebiyle haciz tebligatı alan meslektaşımız adına üzgünüz. Devam eden ve yeni davalar için kasıt yoksa rücu asla olmayacak" dedi.Malpraktis nedir?Malpraktis, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları'na göre, bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi ile hekimliğin kötü uygulaması anlamına gelmektedir.
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sağlık bakanı, fahrettin koca, malpraktis, dava, yasa

Bakan Koca: Yeni bir yasanın geçmişe doğru işletilemezliği, Malpraktis Yasası için de geçerli

17:10 05.08.2022
© İHA / UĞUR ESERSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© İHA / UĞUR ESER
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, malpraktis davalarıyla ilgili yasanın, sonuçlanmış davaları kapsamadığını belirtip, "Sonuçlanmış davası sebebiyle haciz tebligatı alan meslektaşımız adına üzgünüz. Devam eden ve yeni davalar için kasıt yoksa rücu asla olmayacak" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, malpraktis davalarıyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Yeni bir yasanın geçmişe doğru işletilemeyeceğini hatırlatan Bakan Koca, "Yeni bir yasanın geçmişe doğru işletilemezliği, Malpraktis Yasası için de geçerli. Yasa çıktığı tarihte devam eden davaları kapsamaktadır. Sonuçlanmış davası sebebiyle haciz tebligatı alan meslektaşımız adına üzgünüz. Devam eden ve yeni davalar için kasıt yoksa rücu asla olmayacak" dedi.

Malpraktis nedir?

Malpraktis, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları'na göre, bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi ile hekimliğin kötü uygulaması anlamına gelmektedir.
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