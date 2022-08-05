https://tr.sputniknews.com/20220805/bakan-koca-yeni-bir-yasanin-gecmise-dogru-isletilemezligi-malpraktis-yasasi-icin-de-gecerli-1059556869.html

Bakan Koca: Yeni bir yasanın geçmişe doğru işletilemezliği, Malpraktis Yasası için de geçerli

Bakan Koca: Yeni bir yasanın geçmişe doğru işletilemezliği, Malpraktis Yasası için de geçerli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, malpraktis davalarıyla ilgili yasanın, sonuçlanmış davaları kapsamadığını belirtip, "Sonuçlanmış davası sebebiyle haciz tebligatı... 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T17:10+0300

2022-08-05T17:10+0300

2022-08-05T17:10+0300

politika

sağlık bakanı

fahrettin koca

malpraktis

dava

yasa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/1051915516_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_efef100be660217fe2bb3d16013f1531.jpg

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, malpraktis davalarıyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.Yeni bir yasanın geçmişe doğru işletilemeyeceğini hatırlatan Bakan Koca, "Yeni bir yasanın geçmişe doğru işletilemezliği, Malpraktis Yasası için de geçerli. Yasa çıktığı tarihte devam eden davaları kapsamaktadır. Sonuçlanmış davası sebebiyle haciz tebligatı alan meslektaşımız adına üzgünüz. Devam eden ve yeni davalar için kasıt yoksa rücu asla olmayacak" dedi.Malpraktis nedir?Malpraktis, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları'na göre, bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanın zarar görmesi ile hekimliğin kötü uygulaması anlamına gelmektedir.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sağlık bakanı, fahrettin koca, malpraktis, dava, yasa