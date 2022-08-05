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Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangınla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T15:18+0300
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yangın
soruşturma
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Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.Dün öğle saatlerinde İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangın kısa sürede ilerleyerek çatıyı sarmıştı.Kendi imkanlarıyla hastaneden çıkamayacak çok sayıda yaşlı, görevlilerin yardımıyla hastaneden çıkarılmıştı.Kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220804/bakan-kocadan-balikli-rum-hastanesindeki-yangina-iliskin-aciklama-103-hasta-tahliye-edildi-1059519581.html
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türkiye, istanbul, yangın, soruşturma, bakırköy

Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

15:18 05.08.2022
© AAİstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor
İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© AA
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangınla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.
Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Dün öğle saatlerinde İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangın kısa sürede ilerleyerek çatıyı sarmıştı.
Kendi imkanlarıyla hastaneden çıkamayacak çok sayıda yaşlı, görevlilerin yardımıyla hastaneden çıkarılmıştı.
Kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.
hastane, acil - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
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Bakan Koca'dan, Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangına ilişkin açıklama: 103 hasta tahliye edildi
Dün, 21:43
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