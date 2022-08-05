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Balon balığı avına destek ödemesi arttı: Tanesi 12.5 TL
Balon balığı avına destek ödemesi arttı: Tanesi 12.5 TL
Balon balığı türlerinden 'lagocephalus sceleratus' avcılığı yapan balıkçılara, 200 bin adede kadar adet başına 12,5 lira, diğer türlerini avlayanlara da 1... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T11:38+0300
2022-08-05T11:38+0300
yaşam
balık
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Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Kararla Türkiye kara sularında yayılım gösteren yabancı istilacı balon balıklarının popülasyonlarının ve stoka katılım oranlarının düşürülmesi, ülke balıkçılığının ve ekonomisinin uğrayacağı zararın azaltılması, sucul biyolojik çeşitliliğin ve stokların korunması, kaynakların sürdürülebilir ve rasyonel kullanılabilirliğinin sağlanması hedefleniyor.Bu kapsamda, geçerli ruhsat tezkeresine sahip balıkçı gemisi ile su ürünleri avcılık faaliyeti yapan ve istilacı balon balığı türlerini avlayan balıkçılara adet başına yapılacak doğrudan destekleme ödemesi yeniden belirlendi. Kararla, belirlenen adet sınırı düşürülürken adet başına yapılacak destek tutarı ise artırıldı.Buna göre, balon balığı türlerinden "lagocephalus sceleratus" avcılığı yapan balıkçılara 200 bin adede kadar (200 bin adet dahil) adet başına 12,5 lira destekleme ödemesi yapılacak. Diğer balon balığı türlerine ise 1 milyon adede kadar (1 milyon adet dahil) adet başına 2,5 lira ödenecek.Karar, 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
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balık, balon balığı

Balon balığı avına destek ödemesi arttı: Tanesi 12.5 TL

11:38 05.08.2022
© DHAbalon balığı
balon balığı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© DHA
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Balon balığı türlerinden 'lagocephalus sceleratus' avcılığı yapan balıkçılara, 200 bin adede kadar adet başına 12,5 lira, diğer türlerini avlayanlara da 1 milyon adede kadar adet başına 2.5 lira destekleme ödemesi yapılacak.
Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararla Türkiye kara sularında yayılım gösteren yabancı istilacı balon balıklarının popülasyonlarının ve stoka katılım oranlarının düşürülmesi, ülke balıkçılığının ve ekonomisinin uğrayacağı zararın azaltılması, sucul biyolojik çeşitliliğin ve stokların korunması, kaynakların sürdürülebilir ve rasyonel kullanılabilirliğinin sağlanması hedefleniyor.
Bu kapsamda, geçerli ruhsat tezkeresine sahip balıkçı gemisi ile su ürünleri avcılık faaliyeti yapan ve istilacı balon balığı türlerini avlayan balıkçılara adet başına yapılacak doğrudan destekleme ödemesi yeniden belirlendi. Kararla, belirlenen adet sınırı düşürülürken adet başına yapılacak destek tutarı ise artırıldı.
Buna göre, balon balığı türlerinden "lagocephalus sceleratus" avcılığı yapan balıkçılara 200 bin adede kadar (200 bin adet dahil) adet başına 12,5 lira destekleme ödemesi yapılacak. Diğer balon balığı türlerine ise 1 milyon adede kadar (1 milyon adet dahil) adet başına 2,5 lira ödenecek.
Karar, 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
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