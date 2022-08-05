https://tr.sputniknews.com/20220805/benzin-ve-motorine-indirim-geliyor-1059534367.html

Benzin ve motorine indirim geliyor

Benzin ve motorine indirim geliyor

Benzin grubunda 2.23 TL motorin grubunda 1.15 TL fiyat indirimi bekleniyor. 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T09:54+0300

2022-08-05T09:54+0300

2022-08-05T09:54+0300

ekonomi

ekonomi

benzin

motorin

indirim

fiyat

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6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere, benzin grubunda 2.23 TL motorin grubunda 1.15 TL fiyat indirimi bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.48 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22.25 liradan satılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220727/benzine-50-kurus-indirim-1059182238.html

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ekonomi, benzin, motorin, indirim, fiyat