https://tr.sputniknews.com/20220805/benzin-ve-motorine-indirim-geliyor-1059534367.html
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin grubunda 2.23 TL motorin grubunda 1.15 TL fiyat indirimi bekleniyor. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T09:54+0300
2022-08-05T09:54+0300
2022-08-05T09:54+0300
ekonomi
ekonomi
benzin
motorin
indirim
fiyat
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6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere, benzin grubunda 2.23 TL motorin grubunda 1.15 TL fiyat indirimi bekleniyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.48 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22.25 liradan satılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220727/benzine-50-kurus-indirim-1059182238.html
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ekonomi, benzin, motorin, indirim, fiyat
Benzin ve motorine indirim geliyor
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Benzin grubunda 2.23 TL motorin grubunda 1.15 TL fiyat indirimi bekleniyor.
6 Ağustos cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere, benzin grubunda 2.23 TL motorin grubunda 1.15 TL fiyat indirimi bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.48 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22.25 liradan satılıyor.