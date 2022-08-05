https://tr.sputniknews.com/20220805/beyaz-saray-yakinlarina-yildirim-dusmesi-sonucu-2-kisi-oldu-1059563503.html
Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi öldü
Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi öldü
Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T21:27+0300
2022-08-05T21:27+0300
2022-08-05T21:30+0300
dünya
beyaz saray
yıldırım
washington dc
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ABD’de Beyaz Saray yakınlarına düşen yıldırım, 2 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına yol açtı.Washington DC’de gök gürültülü sağanak yağış devam ederken, itfaiye yetkilileri Beyaz Saray’ın hemen dışındaki Lafayette Park’a yıldırım düştüğünü, olayda 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını açıkladı.Washington DC İtfaiye Sözcüsü Vito Maggiolo, hayatını kaybeden kişilerin 76 yaşındaki James Mueller ve 75 yaşındaki Donna Mueller olduğunu, 2 yaralının durumunun ise kritik olduğunu belirtti.Gizli servis elemanları ve park polisinin yaralılara ilk müdahaleyi yaptığını vurgulayan Maggiolo, kurbanların o anda parkta ne amaçla bulundukları hakkında bir açıklama yapmadı.Olay yerine gelen acil durum ekipleri parkın bir kısmını kullanıma kapattı. Durumları kritik olan yaralılar civardaki hastanelere kaldırıldı.Yıldırımın düştüğü an kameralara yansıdı.
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beyaz saray, yıldırım, washington dc
Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi öldü
21:27 05.08.2022 (güncellendi: 21:30 05.08.2022) Abone ol
Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
ABD’de Beyaz Saray yakınlarına düşen yıldırım, 2 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına yol açtı.
Washington DC’de gök gürültülü sağanak yağış devam ederken, itfaiye yetkilileri Beyaz Saray’ın hemen dışındaki Lafayette Park’a yıldırım düştüğünü, olayda 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Washington DC İtfaiye Sözcüsü Vito Maggiolo, hayatını kaybeden kişilerin 76 yaşındaki James Mueller ve 75 yaşındaki Donna Mueller olduğunu, 2 yaralının durumunun ise kritik olduğunu belirtti.
Gizli servis elemanları ve park polisinin yaralılara ilk müdahaleyi yaptığını vurgulayan Maggiolo, kurbanların o anda parkta ne amaçla bulundukları hakkında bir açıklama yapmadı.
Olay yerine gelen acil durum ekipleri parkın bir kısmını kullanıma kapattı. Durumları kritik olan yaralılar civardaki hastanelere kaldırıldı.
Yıldırımın düştüğü an kameralara yansıdı.