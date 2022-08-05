https://tr.sputniknews.com/20220805/beyaz-saray-yakinlarina-yildirim-dusmesi-sonucu-2-kisi-oldu-1059563503.html

Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi öldü

Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi öldü

Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T21:27+0300

2022-08-05T21:27+0300

2022-08-05T21:30+0300

dünya

beyaz saray

yıldırım

washington dc

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ABD’de Beyaz Saray yakınlarına düşen yıldırım, 2 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına yol açtı.Washington DC’de gök gürültülü sağanak yağış devam ederken, itfaiye yetkilileri Beyaz Saray’ın hemen dışındaki Lafayette Park’a yıldırım düştüğünü, olayda 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını açıkladı.Washington DC İtfaiye Sözcüsü Vito Maggiolo, hayatını kaybeden kişilerin 76 yaşındaki James Mueller ve 75 yaşındaki Donna Mueller olduğunu, 2 yaralının durumunun ise kritik olduğunu belirtti.Gizli servis elemanları ve park polisinin yaralılara ilk müdahaleyi yaptığını vurgulayan Maggiolo, kurbanların o anda parkta ne amaçla bulundukları hakkında bir açıklama yapmadı.Olay yerine gelen acil durum ekipleri parkın bir kısmını kullanıma kapattı. Durumları kritik olan yaralılar civardaki hastanelere kaldırıldı.Yıldırımın düştüğü an kameralara yansıdı.

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beyaz saray, yıldırım, washington dc