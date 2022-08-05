https://tr.sputniknews.com/20220805/bidenin-saglik-basdanismani-fauciyi-oldurmekle-tehdit-eden-kisiye-hapis-cezasi-1059562031.html
Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Fauci'yi öldürmekle tehdit eden kişiye hapis cezası
Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Fauci'yi öldürmekle tehdit eden kişiye hapis cezası
ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve ABD Başkanı Joe Biden'in Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci'yi ölümle tehdit eden kişi 3 yıl 1 ay... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T20:42+0300
2022-08-05T20:42+0300
2022-08-05T20:43+0300
koronavirüs
abd
beyaz saray
joe biden
anthony fauci
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/19/1043460610_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_a9f81277af6031d52d012b16faf629f1.jpg
Maryland Federal Mahkemesinde görülen davada, 56 yaşındaki Thomas Patrick Connally "federal yetkililere zarar vermekle tehdit" suçundan 37 ay hapse mahkum edildi.Conally savcılarla yaptığı anlaşma doğrultusunda, İsviçre merkezli şifreli bir elektronik posta hizmeti aracılığıyla Kovid-19 salgını sırasındaki politikaları nedeniyle Fauci ve ailesine, zarar verme ve öldürme tehdidi içeren bir dizi e-posta gönderdiğini kabul etti.Mahkemede dava dosyasındaki Conally'nin Fauci'ye yönelik, "Umarım bugün ifşa ettiğin şeytani kafana kurşunu yersin" veya "Sen ve tüm ailen sokağa çıkarılacak, dövülerek öldürülecek ve ateşe verilecek" şeklindeki ifadeleri örnek gösterildi.ABD'nin Maryland Bölgesi Başsavcısı Erek L. Barron, karardan sonra yaptığı açıklamada, "Herkesin aynı fikirde olmama hakkı var, ancak federal bir yetkilinin hayatını tehdit etme hakkı yok. Bunun gibi tehditler, yasalara göre sonuna kadar yargılanacak." dedi.Batı Virginia eyaletinde geçen yıl gözaltına alınan Conally'nin, Fauci'nin yanı sıra Sağlık Bakanlığı ile Ulusal Sağlık Enstitüsünde görevli bazı yetkililere de benzer içerikli tehdit e-postaları gönderdiği kaydedildi.Fauci, Kovid-19 salgını döneminde en fazla öne çıkan yetkililerden biri oldu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/19/1043460610_49:0:1649:1200_1920x0_80_0_0_03451b0e9b81be9230a964545bfcb575.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, beyaz saray, joe biden, anthony fauci
Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Fauci'yi öldürmekle tehdit eden kişiye hapis cezası
20:42 05.08.2022 (güncellendi: 20:43 05.08.2022) Abone ol
ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve ABD Başkanı Joe Biden'in Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci'yi ölümle tehdit eden kişi 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Maryland Federal Mahkemesinde görülen davada, 56 yaşındaki Thomas Patrick Connally "federal yetkililere zarar vermekle tehdit" suçundan 37 ay hapse mahkum edildi.
Conally savcılarla yaptığı anlaşma doğrultusunda, İsviçre merkezli şifreli bir elektronik posta hizmeti aracılığıyla Kovid-19 salgını sırasındaki politikaları nedeniyle Fauci ve ailesine, zarar verme ve öldürme tehdidi içeren bir dizi e-posta gönderdiğini kabul etti.
Mahkemede dava dosyasındaki Conally'nin Fauci'ye yönelik, "Umarım bugün ifşa ettiğin şeytani kafana kurşunu yersin" veya "Sen ve tüm ailen sokağa çıkarılacak, dövülerek öldürülecek ve ateşe verilecek" şeklindeki ifadeleri örnek gösterildi.
ABD'nin Maryland Bölgesi Başsavcısı Erek L. Barron, karardan sonra yaptığı açıklamada, "Herkesin aynı fikirde olmama hakkı var, ancak federal bir yetkilinin hayatını tehdit etme hakkı yok. Bunun gibi tehditler, yasalara göre sonuna kadar yargılanacak." dedi.
Batı Virginia eyaletinde geçen yıl gözaltına alınan Conally'nin, Fauci'nin yanı sıra Sağlık Bakanlığı ile Ulusal Sağlık Enstitüsünde görevli bazı yetkililere de benzer içerikli tehdit e-postaları gönderdiği kaydedildi.
Fauci, Kovid-19 salgını döneminde en fazla öne çıkan yetkililerden biri oldu.