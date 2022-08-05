https://tr.sputniknews.com/20220805/bidenin-saglik-basdanismani-fauciyi-oldurmekle-tehdit-eden-kisiye-hapis-cezasi-1059562031.html

Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Fauci'yi öldürmekle tehdit eden kişiye hapis cezası

Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Fauci'yi öldürmekle tehdit eden kişiye hapis cezası

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve ABD Başkanı Joe Biden'in Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci'yi ölümle tehdit eden kişi 3 yıl 1 ay... 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T20:42+0300

2022-08-05T20:42+0300

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koronavirüs

abd

beyaz saray

joe biden

anthony fauci

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Maryland Federal Mahkemesinde görülen davada, 56 yaşındaki Thomas Patrick Connally "federal yetkililere zarar vermekle tehdit" suçundan 37 ay hapse mahkum edildi.Conally savcılarla yaptığı anlaşma doğrultusunda, İsviçre merkezli şifreli bir elektronik posta hizmeti aracılığıyla Kovid-19 salgını sırasındaki politikaları nedeniyle Fauci ve ailesine, zarar verme ve öldürme tehdidi içeren bir dizi e-posta gönderdiğini kabul etti.Mahkemede dava dosyasındaki Conally'nin Fauci'ye yönelik, "Umarım bugün ifşa ettiğin şeytani kafana kurşunu yersin" veya "Sen ve tüm ailen sokağa çıkarılacak, dövülerek öldürülecek ve ateşe verilecek" şeklindeki ifadeleri örnek gösterildi.ABD'nin Maryland Bölgesi Başsavcısı Erek L. Barron, karardan sonra yaptığı açıklamada, "Herkesin aynı fikirde olmama hakkı var, ancak federal bir yetkilinin hayatını tehdit etme hakkı yok. Bunun gibi tehditler, yasalara göre sonuna kadar yargılanacak." dedi.Batı Virginia eyaletinde geçen yıl gözaltına alınan Conally'nin, Fauci'nin yanı sıra Sağlık Bakanlığı ile Ulusal Sağlık Enstitüsünde görevli bazı yetkililere de benzer içerikli tehdit e-postaları gönderdiği kaydedildi.Fauci, Kovid-19 salgını döneminde en fazla öne çıkan yetkililerden biri oldu.

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abd, beyaz saray, joe biden, anthony fauci