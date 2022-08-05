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Bill Gates'in yatları Marmaris'te
Bill Gates'in yatları Marmaris'te
Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucu ortağı ve dünyanın sayılı zenginlerinden Bill Gates'e ait, 'Lana' isimli kiralık süper yat ile lojistik destek gemisi... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T14:12+0300
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bill gates
yaşam
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İş insanı Bill Gates'in 'Lana' adlı lüks yatı ve 'Lana'ya eşlik eden 'Wayfinder' adlı katamaran, Emel Sayın Koyu'na demirlendi.Yat ve katamaranda korumalar ile personel olmak üzere toplam 35 kişinin kaldığı tahmin ediliyor. Bill Gates'in yatta olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
https://tr.sputniknews.com/20211110/bill-gatesin-yati-bodrum-kalesi-aciklarina-demirledi-1050648263.html
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bill gates, muğla, yat

Bill Gates'in yatları Marmaris'te

14:12 05.08.2022 (güncellendi: 14:16 05.08.2022)
© DHABill Gates'in yatları
Bill Gates'in yatları - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2022
© DHA
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Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucu ortağı ve dünyanın sayılı zenginlerinden Bill Gates'e ait, 'Lana' isimli kiralık süper yat ile lojistik destek gemisi 'Wayfinder', Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
İş insanı Bill Gates'in 'Lana' adlı lüks yatı ve 'Lana'ya eşlik eden 'Wayfinder' adlı katamaran, Emel Sayın Koyu'na demirlendi.
Yat ve katamaranda korumalar ile personel olmak üzere toplam 35 kişinin kaldığı tahmin ediliyor. Bill Gates'in yatta olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
Bill Gates'in yatı Bodrum Kalesi açıklarına demirledi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
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