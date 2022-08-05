https://tr.sputniknews.com/20220805/bir-navigasyon-kazasi-da-besiktasta-7-kisi-yaralandi-1059532490.html

Bir 'navigasyon' kazası da Beşiktaş'ta: 7 kişi yaralandı

Bir 'navigasyon' kazası da Beşiktaş'ta: 7 kişi yaralandı

Beşiktaş’ta, navigasyon yardımıyla giden sürücü, ters yola girdi. İçerisinde 5 kişinin bulunduğu taksi ile kafa kafaya çarpışan otomobile, aynı istikamette... 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T07:12+0300

2022-08-05T07:12+0300

2022-08-05T07:14+0300

türkiye

beşiktaş

istanbul

kaza

navigasyon

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Kaza, saat 23.00 sıralarında Beşiktaş Ulus Mahallesi Akmerkez Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, navigasyon yardımıyla hareket eden 34 J 838 plakalı otomobil, Akmerkez Yolu’ndan ters yöne girerek Levazım istikametine doğru ilerlemeye başladı.Ters yöne giren araç, Levazım’dan Akmerkez istikametine doğru giden ve içerisinde 4 yolcunun bulunduğu 34 TFJ 95 plakalı taksiyle kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından 34 ELJ 838 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.YARALILARA İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDIKazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.KAZAYA NAVİGASYON MU NEDEN OLDU?Kazanın ardından yaralıların yardımına koşan Umut Mert, ters yönde olan sürücünün navigasyon nedeniyle kazanın olduğunu söylediğini belirterek, “Bu araç yukardan tersten geliyordu. Taksi de önden geliyordu. Direkt taksiyle çarpıştılar. Kafa kafaya girdiler. Ondan sonra arkadan gelen araç da bunlara çarptı. Yaralılar arasında 2 tane bayan vardı, bir tane çocuk vardı. Araç kullanıcısı zaten navigasyon beni ters yola soktu dedi” diye konuştu.YOL TAMAMEN KAPANDIKaza nedeniyle, Levazım-Akmerkez istikameti trafiğe kapatılırken, bölgede yoğun trafik oluştu. Araçların çekilmesiyle trafik normale dönerken, Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.Sarıyer'de de navigasyon kazası olmuştu Yaklaşık 2 hafta önce İstanbul Sarıyer'de yokuş aşağıya inerken kontrolden çıkan kamyon, bir gecekondunun üzerine uçtu. Enkaza dönen evde mahsur kalan 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Şoförün, navigasyon hatası nedeniyle kaza yaptığı belirtildi. Navigasyonun şoförü, kamyonların girmesi yasak olan yola yönlendirdiği iddia ediliyor.

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beşiktaş, istanbul, kaza, navigasyon