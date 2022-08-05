CANLI | Washington Post: Zelenskiy ile Ukraynalı belediye başkanları arasında sürtüşme başladı

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin Ukrayna’nın Harkov şehri yakınlarında Ukrayna ordusunun yaklaşık 130 askeri ile 13 teçhizatını yok ettiğini belirtti.

Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Kanada, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere’nin uyguladığı yaptırımların, ayrıca Siemens'in mevcut sözleşme yükümlülüklerinin Kuzey Akım gaz boru hattının Kanada'da onarılan ve şu anda Almanya'da bulunan türbininin Rusya’ya dönüşünü imkansız hale getirdiğini bildirdi.