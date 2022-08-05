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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220805/canli--washington-post-zelenskiy-ile-ukraynali-belediye-baskanlari-arasinda-surtusme-basladi--1059533427.html
CANLI | Washington Post: Zelenskiy ile Ukraynalı belediye başkanları arasında sürtüşme başladı
CANLI | Washington Post: Zelenskiy ile Ukraynalı belediye başkanları arasında sürtüşme başladı
Washington Post gazetesi, Kiev yönetimi ile Ukrayna'daki yerel yönetimler arasındaki anlaşmazlıkların büyüdüğünü duyurdu. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i... 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T09:13+0300
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ukrayna krizi
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ukrayna
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donbass
yaptırım
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rusya, ukrayna, askeri operasyon, donetsk, lugansk, donbass, yaptırım, doğalgaz, avrupa birliği, новый онлайн для белой редактуры
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - Sputnik Türkiye

CANLI | Washington Post: Zelenskiy ile Ukraynalı belediye başkanları arasında sürtüşme başladı

09:13 05.08.2022
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Washington Post gazetesi, Kiev yönetimi ile Ukrayna'daki yerel yönetimler arasındaki anlaşmazlıkların büyüdüğünü duyurdu. Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i eleştiren Dinyeper Belediye Başkanı Boris Filatov, kriz devam ederken Ukrayna'da 'otokratik eğilimlerin gelişmeye başladığını' söyledi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto, hükümetin, Ukrayna'daki olaylarla bağlantılı olarak Ruslara turist vizesi verilmesini sınırlamanın yollarını aradığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin Ukrayna’nın Harkov şehri yakınlarında Ukrayna ordusunun yaklaşık 130 askeri ile 13 teçhizatını yok ettiğini belirtti.
Ukrayna yönetiminin Almanya'dan aldığı silahların üçüncü taraflara verilmemesi ve ülke dışına çıkarılmaması konusunda taahhüt verdiği ortaya çıktı.
Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Kanada, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere’nin uyguladığı yaptırımların, ayrıca Siemens'in mevcut sözleşme yükümlülüklerinin Kuzey Akım gaz boru hattının Kanada'da onarılan ve şu anda Almanya'da bulunan türbininin Rusya’ya dönüşünü imkansız hale getirdiğini bildirdi.
Ukrayna - Rusya - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Rusya: Harkov’da Ukrayna’nın 130 askeri ve 13 teçhizatı yok edildi
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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09:12 05.08.2022
Washington Post: Zelenskiy ile Ukraynalı belediye başkanları arasında sürtüşme başladı
Washington Post gazetesi, Kiev yönetimi ile Ukrayna'daki yerel yönetimler arasındaki anlaşmazlıkların büyüdüğünü duyurdu.
Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i eleştiren Dinyeper Belediye Başkanı Boris Filatov, kriz devam ederken Ukrayna'da 'otokratik eğilimlerin gelişmeye başladığını' söyledi.
Kentlerin korunmasında 'belediye başkanlarının ön saflarda olduğunu' kaydeden Filatov, Zelenskiy yönetiminin toplum üzerinde daha fazla kontrol istediğini belirtti.
Gazete, Kiev yönetiminin yetkileri sivil yönetimlerden daha fazla olan askeri yönetimler oluşturmasının belediye başkanlarını rahatsız ettiğini öne sürdü.
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