https://tr.sputniknews.com/20220805/cekyada-karakolun-ziline-basan-kisi-polis-tarafindan-darp-edildi-1059527924.html

Çekya’da karakolun ziline basan kişi, kapıyı açan polis tarafından darp edildi

Çekya’da karakolun ziline basan kişi, kapıyı açan polis tarafından darp edildi

Çekya’nın başkenti Prag’da karakolun ziline basan bir kişi polis tarafından darp edildi. 05.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-05T01:26+0300

2022-08-05T01:26+0300

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polis şiddeti

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Çekya’nın başkenti Prag’a bağlı Horni Pocernice semtinde karakolun ziline basan bir kişi, içeriden çıkan bir polis tarafından darp edildi. Karakoldan çıkan diğer polisler ise meslektaşlarını engellemezken, olay yerinde bulunan başka bir kişi yaşananları kayıt altına aldı. Görüntülerde, karakoldan çıkan polisin zile basan kişiyi ittirerek yere düşürdüğü, ardından ayağa kalkmaya çalıştığı sırada polisin yeniden ittirdiği ve ayağa kalkmasını engellediği görüldü. Yerde kalan adam polis tarafından defalarca yumruklanmasının ardından kelepçelenerek gözaltına alındı. Görüntüler sosyal medyada tepkiye neden olurken, karakoldan çıkan diğer polislerin olaya müdahale etmemesi ise eleştirildi. Polisin adamı neden darp ettiği henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Polis Sözcüsü Violeta Siristova, “Olayla ilgili disiplin soruşturması başlatıldı. Konuyla ilgili Güvenlik Kuvvetleri Genel Teftiş Kurulu’nu da (GIBS) bilgilendirdik. Kontrol makamları, polisin müdahalesinin uygunluğunu ayrıntılı olarak inceleyecek, ancak aynı zamanda öncesinde neler olup bittiğini değerlendirecekler. Biz olayda bir suç göremiyoruz. Şahıs daha önce 6 kez hapse girmiş bir kişi. Öncesinde orada bulunan kadın polisleri ölümle tehdit etmiş. Olay sonrasında da Bohnice’deki akıl hastanesine götürüldü” dedi.

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çekya, polis, prag, polis şiddeti