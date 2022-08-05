https://tr.sputniknews.com/20220805/cin-abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosiye-yaptirim-uyguladi-1059537635.html
Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye yaptırım uyguladı
Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye yaptırım uyguladı
Çin, geçen günlerde Asya turu kapsamında Tayvan'a resmi ziyarette bulunan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yaptırım uyguladı. 05.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-05T11:41+0300
2022-08-05T11:41+0300
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abd
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Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve yakın çevresine, 'Tayvan'a yaptığı kışkırtıcı ziyaret' nedeniyle yaptırım kararı alındığı belirtildi.Açıklamada, Pelosi'nin Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı tehlikeye atarak 'tek Çin' ilkesine ciddi bir darbe vurduğu vurgulandı.Açıklamada, "Çin tarafı, provokatif eylemlerinin ardından Çin'in ilgili mevzuatına dayanarak Pelosi ve yakın akrabalarına yaptırım uygulama kararı aldı" ifadelerine yer verildi.82 yaşındaki Pelosi'nin nisanda Tayvan'a yapmayı planladığı ziyaret, Kovid-19'a yakalandığı gerekçesiyle iptal edilmişti.Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, o günlerde Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin 'tek Çin' ilkesinin tanımladığı 'kırmızı çizginin aşılması' anlamına geleceği uyarısında bulunmuştu.Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220805/nancy-pelosi-guney-kore-kuzey-kore-sinirini-ziyaret-etti-1059529664.html
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Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye yaptırım uyguladı
11:41 05.08.2022 (güncellendi: 11:48 05.08.2022) Abone ol
Çin, geçen günlerde Asya turu kapsamında Tayvan'a resmi ziyarette bulunan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye yaptırım uyguladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve yakın çevresine, 'Tayvan'a yaptığı kışkırtıcı ziyaret' nedeniyle yaptırım kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, Pelosi'nin Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrarı tehlikeye atarak 'tek Çin' ilkesine ciddi bir darbe vurduğu vurgulandı.
Açıklamada, "Çin tarafı, provokatif eylemlerinin ardından Çin'in ilgili mevzuatına dayanarak Pelosi ve yakın akrabalarına yaptırım uygulama kararı aldı" ifadelerine yer verildi.
82 yaşındaki Pelosi'nin nisanda Tayvan'a yapmayı planladığı ziyaret, Kovid-19'a yakalandığı gerekçesiyle iptal edilmişti.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, o günlerde Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin 'tek Çin' ilkesinin tanımladığı 'kırmızı çizginin aşılması' anlamına geleceği uyarısında bulunmuştu.
Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.